Виробництво пива в Україні впало з початку року на третину

Виробництво пива в Україні (крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об.) у січні-серпні 2022 року знизилося на 31,6% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 83,9 млн дал.

Про це повідомляє галузеве об’єднання пивоварів "Укрпиво".

Виробництво солоду за вказаний період зменшилось на 22,5% – до 108,38 тис. тонн.

Таким чином у серпні призупинилося поступове відновлення в галузі після падіння виробництва цього напою у першому кварталі на 50% через російське вторгнення та зупинку частини пивзаводів.

Так, у січні-березні виробництво пива в Україні впало на 50%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, за підсумками перших чотирьох місяців цього року падіння становило 42,8%, за підсумками травня – 36,4%, червня – 32%, липня – також 31,6%.