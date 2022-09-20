Рада змінила оподаткування операцій із ще не збудованим житлом

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про особливості оподаткування операцій з об’єктами нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому.

За відповідний законопроєкт №7683 зі змінами до Податкового кодексу загалом проголосували 273 народні депутати на пленарному засіданні парламенту 20 вересня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своїй сторінці у Telegram.

Законопроєкт звільняє від сплати ПДФО операції із продажу житла та інших об'єктів будівництва, у тому числі незавершених, якщо майнове право на них зареєстроване на користь покупця та сплачено хоча б частково. Податок із доходу фізосіб сплачується з різниці між сумами купівлі та продажу.

Крім того, впроваджується касовий метод для забудовників для оподаткування з ПДВ для операцій з об'єктами, які будуть збудовані в майбутньому.

Законопроєкт також встановлює, що перша поставка житла – це перша передача спеціального майнового права на відповідний об'єкт (у тому числі неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва чи майбутнього об'єкта житла) покупцю за договором купівлі-продажу від замовника чи девелопера будівництва.

Також встановлено, що на благодійників-фізичних осіб, внесених до Реєстру волонтерів з 24 лютого до 1 травня 2022 року, не поширюється вимога щодо документального підтвердження витрат для розрахунку загального доходу, що оподатковується.

Як повідомлялося, на початку вересня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".

Згідно з пояснювальною запискою, документ має врегулювати особливості, пов’язані з цивільним оборотом об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості, право на виконання будівельних робіт щодо яких отримано з дати набрання ним чинності.