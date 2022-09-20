ДБР повідомило про підозру ексначальнику колонії, який допустив шкоду довкіллю на 34 мільйони. ВIДЕО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Ігренського виправного центру в Дніпропетровській області, який допустив масштабне засмічення довкілля відходами виробництва.

Як повідомляє пресслужба ДБР, при виправному центрі працювало підприємство, яке виготовляло побутову хімію, твердопаливні брикети, дроти та іншу продукцію. Відходи від виробництва підприємство скидало у незаконно викопаний котлован, який не був пристосованим для належного зберігання відходів.

Начальник виправного центру не реагував на ситуацію та допустив масштабне забруднення навколишнього середовища. Сума завданих екології збитків оцінюється у понад 34 млн грн.

Таким чином колишній посадовець підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.