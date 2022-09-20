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Новини Корпоративні відносини
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Бабаков (69) готелі (91) готель (134) прокуратура (327) суд (3136)

Пов’язана з росіянами компанія скасувала арешт своїх готелів у Києві та Львові через суд

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

бабаков

Львівський апеляційний суд рішенням від 12 вересня скасував арешт майна готелів "Дністер" (Львів) та "Либідь" (Київ), накладений на вимогу прокуратури.

Про це повідомляється на сайті групи Premier Hotels and Resorts, до якої входять обидва готелі.

Згідно з повідомленням, підставою для винесеного судом рішення стало те, що слідство не надало достатніх доказів зв'язків готелів із російськими громадянами чи компаніями.

Водночас власником готелів на сайті групи вказана міжнародна група компаній Financiere, офіційними власниками якої вказані громадянин Латвійської Республіки Вілліс Дамбінс та громадянка Французької Республіки Наталія Селіванова.

Як повідомлялося, і Дамбінс, і Селіванова тісно пов’язані з бізнесом російської групи VS Energy, якою фактично керують колишній президент московського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер, колишній віце-спікер Ради РФ, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Аолександр Бабаков та "злодій в законі" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, Дамбініс був вказаний формальним власником компанії VS Energy International NV (Нідерланди), на яку оформлені енергетичні активи VS Energy в Україні. Раніше він працював директором VD. Nominees Limited (Маршаллові острови), яка у свою чергу керувала офшорними компаніями АED International Ltd та NYX Management Limited. Згідно з панамськими документами, співвласниками NYX Management є російські бізнесмени Михайло Воєводін та Євген Гінер.

Наталія Селіванова з 2009 до 2014 року була співвласницею словацької компанії Rokosan s.r.o. разом із Іриною Олександрівною Бабаковою, дочкою Олександра Бабакова. Вона також вігурувала як власницю люксембурзької компанії Financiere Egine Holding S.С.А, керуючим директором якої був син Гінера Вадим.

Сам Бабаков – колишній віце-спікер Держдуми Росії – перебуває під санкціями США та ЄС. 2014 року він голосував за анексію Криму.

Євгеній Гінер офіційно володіє в Україні "Першим інвестиційним банком" (PIN Банк). У Криму йому належить 100% компанії "Севенергозбут", яка з 2016 року здійснює постачання електроенергії до Севастополя замість української ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy).

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Як повідомлялося, раніше Київський апеляційний суд відмовився арештувати акції обленерго групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами, на вимогу Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, представники VS Energy протиправно консолідували частину об'єктів енергетичної інфраструктури України та протягом тривалого часу завдавали шкоди Україні, підривали її суверенітет та територіальну цілісність.

Прокурор також вказував, що фінансово-промислова групою TOB "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" входить до злочинної організації "Лужники", якою керують колишній президент московського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер, колишній віце-спікер Ради РФ, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Аолександр Бабаков та "злодій в законі" Міхаіл Воєводін, відомий на прізвисько Міша Лужнецький.

Проте суди обох інстанцій відмовилися заарештувати корпоративні права обленерго.

Своє рішення вони мотивували тим, що прокурор та слідство не змогли надати достатніх доказів на підтвердження свого клопотання. Угоди щодо придбання акцій обленерго свого часу були погоджені з Антимонопольним комітетом, а жодна посадова особа компаній не отримала підозри.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+13
Бех ХУНТЫ не обойтись! Власть коллаборантов за 7 месяцев не тронула ни одного рашистского олигарха Кому война , кому мать родна‼️Судей и их крышу расстрелять‼️Мрази💩🤮Выродки
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20.09.2022 18:50
+2
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20.09.2022 18:50
+1
Якось аж неочікувано
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20.09.2022 19:17
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20.09.2022 18:50 Відповісти
Бех ХУНТЫ не обойтись! Власть коллаборантов за 7 месяцев не тронула ни одного рашистского олигарха Кому война , кому мать родна‼️Судей и их крышу расстрелять‼️Мрази💩🤮Выродки
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20.09.2022 18:50 Відповісти
Якось аж неочікувано
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20.09.2022 19:17 Відповісти
Підар головатий бабла трошки взяв
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20.09.2022 19:20 Відповісти
Ну теперь опять будут говорить ,что в Украине все принадлежит РФ и Украина не государство потому и пошли войной, что бы получить свое -это не колоборационизм? Да нет конечно же нет- это инвестиции в рабочие места, налоги,как будто украинцы сами не могут владеть ,заниматься бизнесом и работать на себя через те же АО, а только батальен Монако.
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20.09.2022 19:26 Відповісти
Зездець. Радник *****, з дозволу подружки ВАЗеленської, скупив готелі в Україні. Радник ВАЗеленського відмозує його в судах.
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20.09.2022 19:42 Відповісти
Війна? санкції? Ні не чули.
Свині судді не винні. 🤮
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20.09.2022 19:55 Відповісти
Ось так крок за кроком арештоване майно ********** все і повернеться до своїх хозяїв.
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20.09.2022 20:06 Відповісти
І це що не Печерський суд Києва?Та ні,ще раз перечитав,там напевне вже не Єрмак править бал?У Львові теж 73% "зелених дебілів"? І суд там же вже реформований переформований ще зразу з початком реформ в Україні.В мене якийсь ступор.Так було все зрозуміло до сьогодні-"зелені"продають Україну,всі ракети в асфальт...Весь південь ще в Омані прос%али,а тут захід все перекреслив .І не просто Захід,а захід України.Ой,нагадайте,будь ласочка,за кого голосував Львів.....
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20.09.2022 20:09 Відповісти
А може там не суд, а прокурватура у піддавки грає?
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20.09.2022 20:21 Відповісти
Пане Громов,ви ще вірити в то,що суд керується якимось доказами? Вироки виносить саме суддя,а не прокурор чи адвокат.Щоб випустити Стерненка-яких доказів не вистачило?
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20.09.2022 22:33 Відповісти
"Коментуючи вирок, Стерненко вказав, що його було винесено під тиском з боку Офісу президента і що вирок спочатку був виправдальний, але суддя його переписав під тиском замглави ОП Олега Татарова, гепрокурора Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, який «покриває» президента Зеленського[92]." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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20.09.2022 23:10 Відповісти
слідчі свідомо за бабло складають протоколи щоб суд згіжно закону відміняв рішення
такими темпами скоро царьові яники пшонки виграють суди поновляться на посадах та отримають компенсації
це дуже поширена система
але всі слідчі на місцях
ну помилився, з ким не буває???
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20.09.2022 20:58 Відповісти
прізвища суддів у студію!
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20.09.2022 21:11 Відповісти
Украинские военные да и веь народ защищает свою страну от врага не на жизнь а на смерть , а судьи , прокуроры а может и те кто их назначил- так званные избранники нарола не просто ведут с ими бизнес , а и продают активы,при том краденные у украинского народа , что бы те тут наживались и были хозяевами не через грабежь и убийства так через продажу, не те так другие , у нас что СБУ нет или ДБР? или они вме там заодно? Тогда пусть идут за РФ кораблем и с конфискацией.
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20.09.2022 21:46 Відповісти
На жаль, кацапи через корупційних чиновників продовжують заправляти політиками і суддями. Придивіться до ОП.
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20.09.2022 22:22 Відповісти
І не забудьте Пугачову похейтирити...
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20.09.2022 22:28 Відповісти
Пов'язана з росіянами компанія скасувала арешт своїх готелів у Києві та Львові через суд Джерело: https://biz.censor.net/n3368464

ЦЕ ПРОСТО П*З*Д*ЦЬ - У НАС ВІЙНА З ПАРАШЕЙ ЧИ ДРУЖБА ЗА ПОСЕРЕДНИЦТВОМ Зе.
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20.09.2022 22:37 Відповісти
Зараз ситуація в Україні схожа -
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20.09.2022 22:40 Відповісти
головний ворог не на фронті
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21.09.2022 10:21 Відповісти
Хахахахахахахахахахахахахаха ))))))) Ви зробили нас разом 73%
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21.09.2022 13:51 Відповісти
 
 