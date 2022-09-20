Акції російських компаній обвалилися на тлі новин про "референдуми"

На тлі заяв про проведення "референдумів" щодо приєднання захоплених територій України до РФ на російських біржах розпочався обвал акцій. Зокрема дешевшають акції нафтогазових компаній.

Про це повідомляє Інтерфакс, передає enkorr.

У лідерах відкату 20 вересня виступають акції "Лукойлу" (-8,6%), "Сургутнєфтєгазу" (-8%), "Газпром Нєфті" (-7,1%), "Газпрому" (-6,1%), "Роснєфті" (-5,2%) та інших.

Зазначається, що зниження триває.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей.





