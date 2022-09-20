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Акції російських компаній обвалилися на тлі новин про "референдуми"

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

путин,путін

На тлі заяв про проведення "референдумів" щодо приєднання захоплених територій України до РФ на російських біржах розпочався обвал акцій. Зокрема дешевшають акції нафтогазових компаній.

Про це повідомляє Інтерфакс, передає enkorr.

У лідерах відкату 20 вересня виступають акції "Лукойлу" (-8,6%), "Сургутнєфтєгазу" (-8%), "Газпром Нєфті" (-7,1%), "Газпрому" (-6,1%), "Роснєфті" (-5,2%) та інших.

Зазначається, що зниження триває.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей.

Акції російських компаній обвалилися на тлі новин про референдуми 01

Автор: Галина Ялівець
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Давай вова, поднажми, чуть чуть осталось.
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20.09.2022 18:54 Відповісти
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21.09.2022 09:54 Відповісти
При чому тут вова?
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20.09.2022 20:33 Відповісти
Чому ця біржа фізично існує? Найкращі санкції це пару десятків крилатих ракет. І все рф б уже не мала за рахунок чого озброювати свої терористичні війська. А через хаос в економіці вона б взагалі почала сипатись.
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21.09.2022 10:44 Відповісти
 
 