Австрія та Угорщина не бачать сенсу у нових санкціях проти Росії

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про відсутність сенсу у посиленні санкцій проти РФ, закликавши дочекатися результатів дії раніше запроваджених обмежень.

Про це Нехаммер заявив у коментарі австрійським ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми прийняли рішення про багато санкцій. Зараз потрібно подивитися на те, як вони діють. Поки що вони не такі ефективні, як ми розраховували, і я вважаю помилкою думати про нові санкції", – сказав голова австрійського уряду.

Канцлер визнав, що багато хто розчарований відсутністю очікуваного ефекту від санкцій – припинення військових дій РФ в Україні.

Водночас Нехаммер висловив упевненість, що нинішні санкції матимуть серйозні наслідки для російської економіки.

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Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сійярто також вчергове висловився проти запровадження нових санкцій проти Росії, оскільки це лише посилить енергетичну кризу в Європі.

"ЄС слід припинити згадувати про восьмий пакет санкцій, припинити сигналізувати про заходи, які призведуть лише до подальшого загострення кризи енергопостачання", – заявив він європейьким ЗМІ.

При цьому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, виступаючи 14 вересня в Європейському парламенті в Страсбурзі з доповіддю про стан Євросоюзу, заявила про намір Брюсселя продовжувати тиск на санкцію на РФ у відповідь на продовження військової агресії Росії проти України.

Як повідомлялося, наприкінці серпня міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримає запровадження нового, вже восьмого з початку повномасштабного вторгнення в Україну пакету санкцій ЄС проти Росії.

Водночас вона не уточнила жодних подробиць майбутніх санкцій, наголосивши, що для Німеччини важливо зберігати довгостроковий санкційний тиск на Росію, і це насамперед має поширюватись на енергоносії.