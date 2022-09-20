Австрія та Угорщина не бачать сенсу у нових санкціях проти Росії
Новини БізнесЦензор Влада
Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про відсутність сенсу у посиленні санкцій проти РФ, закликавши дочекатися результатів дії раніше запроваджених обмежень.
Про це Нехаммер заявив у коментарі австрійським ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми прийняли рішення про багато санкцій. Зараз потрібно подивитися на те, як вони діють. Поки що вони не такі ефективні, як ми розраховували, і я вважаю помилкою думати про нові санкції", – сказав голова австрійського уряду.
Канцлер визнав, що багато хто розчарований відсутністю очікуваного ефекту від санкцій – припинення військових дій РФ в Україні.
Водночас Нехаммер висловив упевненість, що нинішні санкції матимуть серйозні наслідки для російської економіки.
Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сійярто також вчергове висловився проти запровадження нових санкцій проти Росії, оскільки це лише посилить енергетичну кризу в Європі.
"ЄС слід припинити згадувати про восьмий пакет санкцій, припинити сигналізувати про заходи, які призведуть лише до подальшого загострення кризи енергопостачання", – заявив він європейьким ЗМІ.
При цьому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, виступаючи 14 вересня в Європейському парламенті в Страсбурзі з доповіддю про стан Євросоюзу, заявила про намір Брюсселя продовжувати тиск на санкцію на РФ у відповідь на продовження військової агресії Росії проти України.
Як повідомлялося, наприкінці серпня міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримає запровадження нового, вже восьмого з початку повномасштабного вторгнення в Україну пакету санкцій ЄС проти Росії.
Водночас вона не уточнила жодних подробиць майбутніх санкцій, наголосивши, що для Німеччини важливо зберігати довгостроковий санкційний тиск на Росію, і це насамперед має поширюватись на енергоносії.
Будь ласка, зачекайте...