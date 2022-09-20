Рада ратифікувала угоду про участь України в європейській програмі фінансування захисту довкілля

Верховна Рада ратифікувала угоду щодо участі України у програмі Євросоюзу LIFE – програмі дій з навколишнього середовища та клімату.

За відповідний законопроєкт №0167 про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом про участь країни у програмі ЄС LIFE проголосували 322 народних депутати на пленарному засіданні Верховної Ради 20 вересня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, ратифікація угоди забезпечить Україні асоційоване членство в програмі ЄС LIFE та сприятиме реалізації спільних проектів у рамках цієї програми.

Угода була підписана 24 червня 2022 року у Києві та 13 липня 2022 року в Празі (Чехія).

Програма LIFE – інструмент у ЄС для фінансування проєктів захисту навколишнього середовища. Працює з 1992 року та співфінансує понад 5500 проектів у ЄС та за його межами.

Програма LIFE підтримує державні органи, неурядові організації та приватні суб'єкти, особливо малі та середні підприємства, у переході до сталої, енергоефективної, відновлюваної, кліматично нейтральної та сталої економіки, тим самим сприяючи її сталому розвитку.

У 2021 році Україна включена до списку країн, для яких доступне фінансування та відкрито можливість подання проєктів до Програми LIFE.