Рада дозволить Кабміну визначати критерії для бронювання працівників від мобілізації
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Верховна Рада прийняла за основу проєкт змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
За прийняття відповідного урядового законопроєкту №7687 у першому читанні проголосували 305 нардепів, свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Згідно із проєктом закону, "бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;
- на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);
- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабінетом міністрів. Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві".
Водночас пропонується передбачити, що особи, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
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