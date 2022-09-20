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DP World приєднається до експорту української агропродукції через Румунію

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балкер,констанца

Один із найбільших світових портових операторів DP World доправлятиме українські зернові до румунського порту Констанца.

Про це повідомляє RailFreight.

Нове залізничне сполучення, яке може розпочатися найближчим часом, з’єднає Вадул-Сірет в Україні з вузловим терміналом компанії в порту Констанца через Дорнешти. Останній був швидко перетворений у діючий термінал компанією DP World, щоб зменшити затори в Констанці та забезпечити мультимодальну експансію компанії в Румунії.

Нова залізнична послуга може здійснювати до п’яти рейсів туди й назад на тиждень, а поїзди можуть перевозити до 50 контейнерів за раз.

Зазначається, що DP World також бачить довгострокову вигоду в таких зобов’язаннях. Крім того, що термінал Дорнешті допоможе українському зерну знайти нові залізничні маршрути до Румунії, він також посилить присутність компанії в країні. 

Автор: Галина Ялівець
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