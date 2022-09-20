Рада знизила ренту на видобуток українського газу

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 20 вересня, внесла зміни до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу, прибравши його прив’язку до спотових цін на газ у Європі, які в останні місяці знаходяться на рекордних рівнях.

За прийняття відповідного законопроєкту №7732 у першому читанні проголосували 264 депутати, його ухвалення в цілому як закону підтримали 268 нардепів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Законопроєктом з 1 серпня 2022 року і до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу, пропонувалося прибрати з розрахунку ренти середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Натомість розрахунок здійснюватиметься на підставі максимального показника однієї з величин:

середньозважена ціна у договорах НАК "Нафтогаз України", укладених у рамках закупівлі природного газу власного видобутку на організованих товарних ринках;

середньозважена ціна продажу природного газу за результатами торгів на організованих товарних ринках без урахування НАК та її "дочок".

середнє арифметичне значення середньої ціни UA VTP Gas price на наступний місяць і вона ж на умовах передоплати.

Ініціатори законопроекту – народні депутати від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев та Андрій Жупанін – пояснювали, що через російську військову агресію та організований нею газовий шантаж, ціни на газ у Європі досягли рекордних показників. При цьому заборона експорту українського газу та зменшення споживання всередині країни призвели до того, що в серпні поточного року його видобуток став збитковим, оскільки ціна реалізації газу в Україні втричі нижча від європейських цін, а ренту його виробники мають сплачувати у прив’язці до європейських цін.

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Як повідомлялося, наприкінці березня президент Володимир Зеленський підписав закон (проєкт №7038-д), який запроваджує механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу залежно від ціни його реалізації.

За умови високих ринкових цін на газ у Європі це означало значне збільшення рентних платежів для видобуваючих компаній, оскільки розрахунок ціни реалізації газу, від якої розраховується рента, визначався як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF. Раніше рента вираховувалася лише з митної вартості імпорту.

Крім того, Рада у травні 2022 року ухвалила закон №7249 про сплату ренти за видобутий у країні газ з 1 квітня лише за фактом його реалізації.