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аудит (304) закон (1330)

Рада врегулювала питання аудиторської діяльності

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аудит,аудитор

Верховна Рада ухвалила закон (6245) про вдосконалення правових засад ведення аудиторської діяльності в Україні, яким, зокрема, передала частину повноважень професійним організаціям.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови профільного парламентського комітету та співавтор документа Ярослав Железняк.

"Головне – ми передаємо частину повноважень професійним організацім, які були залучені у процес підготовки та доопрацювання закону. Провели три робочі групи й мали голосування одразу за основу та в цілому 298 депутатів", – написав Желєзняк.

Він відзначив ззміни, які імплементують положення директиви Європарламенту та Ради ЄС, зокрема:

  • уточнюються вимоги до аудиторів і аудиторських фірм по діловій репутації;
  • уточнюється інформація, яка наводиться в аудиторських звітах;
  • уточнюються повноваження Органу суспільного нагляду над аудиторською діяльністю (ОСНАД) щодо формуваня Ради нагляду та Інспекції із забезпечення якості;
  • зменшується вартість проведення іспитів і підвищення кваліфікації.

Автор: Галина Ялівець
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