Рада врегулювала питання аудиторської діяльності

Верховна Рада ухвалила закон (6245) про вдосконалення правових засад ведення аудиторської діяльності в Україні, яким, зокрема, передала частину повноважень професійним організаціям.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови профільного парламентського комітету та співавтор документа Ярослав Железняк.

"Головне – ми передаємо частину повноважень професійним організацім, які були залучені у процес підготовки та доопрацювання закону. Провели три робочі групи й мали голосування одразу за основу та в цілому 298 депутатів", – написав Желєзняк.

Він відзначив ззміни, які імплементують положення директиви Європарламенту та Ради ЄС, зокрема: