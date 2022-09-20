Підвищення акцизів на пальне: Комітет Ради відмовився від пільг для біодизелю

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики змінив свої пропозиції щодо ставок акцизів у законопроекті про повернення оподаткування пального 7668-д перед його розглядом у другому читанні.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За словами депутата, порівняно із попередньою версією схваленого Комітетом документа до нього внесено три зміни.

Зокрема, з тексту законопроєкту прибрали норму запровадження пільгового акцизу для біопалива. В оновленій версії акциз на біопаливо та біодизель пропонується встановити на рівні 100 євро за 1000 літрів, як і для звичайних видів пального. Раніше до другого читання пропонувалось встановити ставку 26 євро за 1000 літрів для біопалива та 18 євро за 100 літрів для біодизеля на 5 років.

Водночас депутати передбачили пільгу для паливо для потреб Міноборони – для військових акциз залишиться на рівні 0 євро за 1000 літрів.

"Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану. Непогана норма, фактично ми більше залишимо грошей у бюджеті, а менше піде на дороги", – прокоментував пропозицію Железняк.

Крім того, із документа прибрали поправку щодо зміни оподаткування ренти на видобуток газу, оскільки вона буде врахована у іншому законопроєкті.

"Все інше залишилося без змін: (акциз на) бензин – 100 євро за 1000 літрів, дизель – 100 євро за 1000 літрів, газ – 52 євро за 1000 літрів. ПДВ для всього залишається на рівні 7%", – додав Железняк, зазначивши, що закон буде прийнято в найближчі дні.

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Як повідомлялося, 30 серпня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкти про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ, а також спрямування отриманих від них коштів на ремонт та утримання доріг.

Зокрема, законопроєктом №7668-д акциз на автогаз пропонується встановити на рівні 52 євро за 1000 літрів, а на бензин та дизпаливо – на рівні 100 євро за 1000 літрів. Наразі акцизи на паливо встановлені на рівні 0 євро за 1000 літрів.

Водночас законопроєктом №7669 скасовується запроваджена у березні норма про те, що на період воєнного стану кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань "Укравтодору", а також на забезпечення потреб сектору оборони.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить використовувати кошти Дорожнього фонду на утримання мережі автомобільних доріг державного значення, а також проводити аварійно-відновні роботи на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.