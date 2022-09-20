Росія почала розбирати власні криголами на запчастини через санкції

Російська державна компанія "Росморпорт" (керує флотом приблизно з 300 суден) змушена використовувати частину суден у якості донорів запчастин.

Про це на конференції "Судоремонт, модернізація, комплектуючі" заявив заступник гендиректора держпідприємства Василь Стругов, передає РБК.

За словами Стругова, завдяки списанню неатомного криголама "Єрмак" вдасться підтримати технічну готовність криголама "Красін".

Усього до флоту "Росморпорту" входять трохи менше 300 суден (у презентації зазначено 290 суден), у використанні перебувають 268. Вони обслуговують 65 портів у 24 регіонах, сказав Красін.

"На короткостроковий період ці судна, які не в експлуатації (22 судна, – ред.), допомогли нам не виходити з діяльності. Вони стали суднами-донорами, що тут приховувати", – визнав Стругов.

За його словами, "Росморпорт" і так планував поставити ці судна у відстій, списувати, після "лютневого поштовху прискорилися з процесом".

"Завдяки списанню криголама "Єрмак", у нас є шанс у невелику літню навігацію забезпечити готовність (криголама "Красін", – ред.)] до зимової навігації. Зрозуміло, що цей короткий період донори рано чи пізно закінчаться. Насправді номенклатура тих запчастин та агрегатів, які там є в наявності, вона недостатня: з ринку пішли виробники", – розповів заступник голови "Росморпорту".

За його словами, щоб вирішити складнощі з постачанням запчастин, обговорюється модернізація криголамів фінського виробництва (проекти 1101, 1105) для продовження їх терміну служби на 15 років. Йдеться про шість криголамів: "Капітан Драніцин", "Капітан Хлєбніков", "Капітан Чечкін", "Капітан Букаєв", "Капітан Чадаєв", "Капітан Зарубін".

"Це найбільш використовувані протягом року судна з минулого століття", – зазначив російський топменеджер.

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За його словами, стоїть завдання змінити допоміжні механізми та основні агрегати на вироблені в Росії. Будівельно-монтажні роботи щодо цих криголамів плануються у 2025-2029 роках.

За даними "Росморпорту" на 1 липня 2022 року у флоті підприємства було 37 криголамів.

"Єрмак" сказав дизельний криголам, головне судно серії з трьох подібних суден. Його збудували 1974 року на верфі "Вяртсиля" в Гельсінкі на замовлення "Судоімпорту". Потім протягом наступних двох років там же збудували однотипні криголами "Адмірал Макаров" та "Красін".

"Єрмак" займався проведенням суден Північним морським шляхом. Криголам також використовували при проведенні наукових досліджень: він доставляв полярників і забирав обладнання зі станцій.

На початку серпня "Росморпорт" оголосив аукціон для вибору організації, яка розбере криголам. Початкова (максимальна) ціна договору становила майже 9 млн руб. Роботи будуть проводитись у Великому порту морського порту Петербурга. Усього потрібно зняти з криголама 112 видів різного обладнання загальною кількістю понад 700 одиниць.