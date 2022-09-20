Рада прийняла закон про створення електронного реєстру географічних назв

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 20 вересня, внесла зміни до закону "Про географічні назви" для удосконалення діяльності, пов’язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №4079 у другому читанні проголосували 257 народних депутатів, повідомив народний депутат від "Слуги народу", представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Закон передбачає зміни у сфері державного управління у сфері діяльності, пов’язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв, а також створення Державного реєстру географічних назв в електронному вигляді, здійснення обліку та державної реєстрації географічних назв.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила вказаний законопроєкт у першому читанні ще у лютому 2021 року.

В Мінекономіки називали основною його новацією створення електронного Державного реєстру географічних назв, здійснення обліку та реєстрації географічних назв, що дозволить забезпечити вільний доступ до відповідних даних.