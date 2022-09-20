Росія може повністю припинити постачання не лише газу, а й нафти, – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Росія може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.

Про це Шольц розповів в інтерв’ю радіостанції Deutschlandfunk, передає Європейська правда.

"Я з самого початку був упевнений, що не можна покладатися на те, що Росія виконає свої зобов'язання, наприклад, коли йдеться про постачання газу. Тому від кінця минулого року я думав над тим, що насправді станеться, якщо поставки газу раптом припиняться", – сказав Шольц.

Він нагадав, що країна вже заповнила газосховища на майже 90%, розконсервувала вугільні електростанції та продовжила термін дії кількох АЕС, щоб упоратися з нестачею російського газу

"Ми зараз готуємося до того, що така сама складна ситуація (як і у випадку постачання газу, – ред.) може виникнути для двох нафтопереробних заводів у Східній Німеччині, які підключені до трубопроводу "Дружба", – додав Шольц.

За його словами, на заводах у Лойні та Шведті організовуються заходи підтримки. Зокрема на Лойні хочуть замістити поставки російської нафти польською, а для Шведта модернізують трубопровід, щоб збільшити постачання морської нафти.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини передає під управління федерального регулятора німецькі дочки "Роснєфті" Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing.

Rosneft Deutschland забезпечує близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

Нафтопереробний завод у Шведті, контрольний пакет якого належав Rosneft Deutschland, є четвертим за величиною в Німеччині і поставляє 90% палива для столиці з моменту будівництва заводу в 1960-х роках. Нафта до нього надходить з Росії трубопроводом "Дружба".