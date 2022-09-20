Саудівська Аравія обійшла Росію за обсягами експорту нафти в Китай, – Reuters

Саудівська Аравія повернула першість з експорту нафти в Китай, збільшивши його на 22% у серпні порівняно з липнем, до 8,48 млн тонн, і на 5% – у річному вираженні.

Про це йдеться в даних китайської митниці, передає enkorr із посиланням на Reuters.

На друге місце за цим показником перейшла Росія, експорт нафти з якої збільшився у серпні до 8,34 млн тонн із 7,14 млн місяцем раніше. У річному вираженні показник збільшився на 28%.

Щодо Росії, то агентство зазначає, що показник зріс, оскільки китайські нафтопереробні заводи збільшили закупівлю цієї нафти зі знижкою.

Третьою країною за рівнем постачання нафти в Китай став Ірак – 4,32 млн тонн (зниження на 26% до минулого року). Четверте місце з імпорту посіла Ангола (2,2 млн тонн, зниження на 33,8%), а п'ятою стала Бразилія, чиї постачання у річному вираженні впали на 46,9%, до 1,88 млн тонн.

Імпорт із Малайзії піднявся на 92,7%, порівняно з попереднім роком, до 3,37 млн тонн. Імпорт з Оману знизився на 16,2%, до 2,75 млн тонн, з ОАЕ, навпаки, зріс на 47,7% у річному вираженні, до 3,8 млн тонн.

Також агентство повідомило, що постачання в Китай нафти з таких великих країн-нафтовидобувачів, як США, Іран або Венесуела, у серпні дорівнювали нулю.

Раніше повідомлялося, що через санкції доходи бюджету Росії від експорту нафти та газу зменшилися до мінімуму з червня 2021 року попри зростання цін.