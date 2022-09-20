"Укрзалізниця" підписала меморандум з Deutsche Bahn про розвиток міжнародних перевезень

АТ "Укрзалізниця" та Deutsche Bahn підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає підтримку та співпрацю в галузі міжнародних вантажних перевезень.

Документ у Берліні підписали генеральний директор DB Річард Лутц та генеральний директор АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, повідомляє пресслужба української компанії.

"Домовленість забезпечить отримання допомоги "Укрзалізницею" у відбудові української залізничної інфраструктури. Вона також охоплює співпрацю для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень, пропускної спроможності терміналів та консультаційні послуги для запровадження європейських стандартів в управлінні залізницею", – зазначається у повідомленні.

В компанії нагадали, що Deutsche Bahn та "Укрзалізниця" почали працювати разом над модернізацією та реформуванням залізничної системи України ще до того, як Росія розпочала загарбницьку війну.

"Нове партнерство має на меті загалом покращити залізничні вантажні перевезення та зокрема сільськогосподарські. Фахівці DB Cargo допоможуть розробити та модернізувати вантажні коридори для перевалки між широкою та європейською коліями", – зауважують в "Укрзалізниці".

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Зокрема, вже зараз є можливість отримати доступ до деяких великих вантажних вузлів західної залізничної мережі України за допомогою вантажних вагонів європейської колії, і це значно скорочує час транспортування вантажів.

Крім того, розглядається варіант використання українських вагонів-хоперів, що має збільшити експорт зерна до Європейського Союзу, оскільки ці вагони вміщують набагато більші обсяги зерна, ніж контейнери. Зокрема, польські та румунські дочірні компанії DB Cargo вже використовують залізничні мережі поблизу кордону для транспортування великої кількості зерна.

Крім того, DB продовжить допомагати "Укрзалізниці" у розвитку структур корпоративного управління, які, серед іншого, є обов’язковими для отримання Україною фінансової допомоги на відновлення.

DB також планує забезпечити "Укрзалізницю" запчастинами й розглядає можливість надання вантажних вагонів, хоча їх потрібно буде переобладнати для широкої колії, що потребуватиме додаткових зусиль.