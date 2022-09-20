Фонд держмайна продав спиртзавод на Хмельниччині фірмі нардепа Лабазюка за 150 мільйонів (оновлено)

За підсумками онлайн-аукціону з продажу окремого майна Марилівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт", що відбувся 20 вересня, переможна ставка за приватизацію активу склала 150 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Фонду держмайна (ФДМУ), за право придбання заводу змагались 4 учасники, а вартість його продажу під час аукціону зросла майже у 3 рази – зі 54,32 млн грн.

За даними Фонду, підприємство було засноване у 1921 році, востаннє було модернізовано у 2018 році. Має основне технологічне обладнання, під’єднані всі необхідні комунікації. Наразі об’єкт тимчасово призупинив свою профільну діяльність — виробництво спиртів етилового ректифікованого та денатурованого.

Після підписання договору купівлі-продажу новий власник отримає актив, до якого входять виробничі приміщення та устаткування, зерносклад і 12 одиниць транспорту. Також йому необхідно буде сплатити кошти в розмірі стартової вартості об’єкта на рахунки ДП "Укрспирт" для погашення заборгованостей підприємства.

За даними у системі "Прозорро.Продажі", переможцем аукціону стало ТОВ "Вітагро Енерджі" народного депутата Сергія Лабазюка (фракція "За майбутнє"), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім "Вітагро Енерджі", ТОВ "Форчунер Рієлті" запропонувало за спиртзавод 150 млн грн (на 1 тис. грн менше за підсумкову ціну лоту), а ТОВ "Перша подільська енергетична компанія" (смт. Теофіполь Хмельницької обл.) – 110 млн грн (на 40 млн грн менше).

"Вітагро Енерджі" входить до складу великого холдингу Vitagro, який займається виробництвом та переробкою сільгоспкультур, у тому числі фруктів та овочів, молочним тваринництвом, свинарством. Група обробляє близько 85 тис. га землі у Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях, має поголів'я свиней у 110 тис. голов.

За даними сайту Vitagro, "Вітагро Енерджі" засновано у 2018 році для розвитку проектів у сфері відновлюваної енергетики. Компанія має чотири сонячні електростанції у Хмельницькій області на загальної площі 29,5 га сумарною потужністю 12,9 МВт, а також працює з іншими джерелами відновлюваної енергії, такими як вітер та біомаса.

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Попередній аукціон з приватизації Марилівського спиртзаводу в листопаді 2020 року виграв найбільший виробник алкоголю в Молдові – холдинг Zernoff за 120 млн грн, що запропонував за актив у 2,2 рази більше за його стартову ціну в 54,7 млн ​​грн. Однак згодом молдовська компанія подала позов до суду оскільки, на її думку, куплений спиртзавод не відповідає заявленим в аукціонній документації характеристикам.

В результаті Господарський суд Києва задовольнив позов Zernoff і дозволив не проводити оплату за куплене підприємство Фонду. ФДМ заявив про необґрунтованість звинувачень. Він стверджує, що розкрив усю інформацію про приватизаційні активи та забезпечив фізичний доступ до об'єкта.

Компанія Zernoff Ethanol була заснована в 2001 році, був побудований спиртовий завод продуктивністю 10 тис. літрів на день, а в 2015 році в результаті модернізації потужність виробництва на місяць була доведена до 3 млн літрів, 2,4 тис. тонн барди та 450 тонн CO2.

Як повідомлялося, напередодні Фонд державного майна продав окреме майно Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт", що на Тернопільщині, за 70,25 млн грн. Це був перший аукціон з малої приватизації за новими правилами.

У вересні в Україні стартувала нова хвиля малої приватизації. До кінця року держава планує продати щонайменше 150 підприємств. Отримані кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Уряд задля цього спростив порядок проведення електронних аукціонів для продажу обʼєктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу.