Компанія з орбіти Коломойського оскаржує борг перед "Приватбанком" на 1 мільярд

Південно-західний апеляційний господарський суд 20 вересня розгляне апеляційну скаргу боржника державного "Приватбанку" – ТОВ "Агротермінал" – на рішення суду нижчої інстанції про стягнення 1 млрд грн заборгованості на користь банку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що у жовтні 2020 року Господарський суд Одеської області задовольнив вимоги "Приватбанку" та ухвалив рішення про дострокове стягнення 1 млрд грн заборгованості ТОВ "Агротермінал" за кредитним договором з юрособою, пов’язаною з колишніми власниками банку.

Кредитний договір було укладено у листопаді 2016 року – напередодні націоналізації "Приватбанку".

"Усіляко намагаючись ухилитись від виконання зобов’язань за договором,Позичальник подав зустрічний позов про визнання недійсним дострокового розірвання кредитної угоди "Приватбанком", – зазначили в банку.

В обґрунтування відповідач посилався, зокрема, на умови відмінного від наданого банком примірника кредитного договору, підписаного з боку банку ексзаступником голови правління Володимиром Яценко. Останньому у 2021 році винесено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Крім того, рішенням кредитного комітету про видачу кредиту на підписання договору було уповноважено взагалі іншого співробітника.

"Попри вказане, дослідивши надані сторонами докази та оцінивши доводи сторін, суд першої інстанції погодився з правомірністю дій банку, відхилив зустрічні вимоги боржника та присудив до стягнення з відповідача борг за договором. "Приватбанк" розраховує на об'єктивний та справедливий розгляд справи Південно-західним апеляційним господарським судом", – наголосили в пресслужбі.

Також у банку додали, що, згідно з відомостями з державного реєстру, засновником ТОВ "Агротермінал" є ТОВ "Боріваж", що має 3,5 млрд грн боргу перед "Приватбанком" та визнане на момент націоналізації пов’язаною з банком особою.

Кінцевими бенефіціарами компанії є Олександр Скотнік та Нарек Будагян (опосередковано через ТОВ "Термінал-Південний"), а також Аресті Сеодоро (через Окталенса Холдінгс ЛТД), Ангонас Гарофіта Ніколета (через Амертана Холдінгс ЛТД) і Еммануель Флорентіна Хрістіана (через Енстревіо Інвестментс Лімітед).

ТОВ "Бориваж" та Скотник також є засновниками ТОВ "Агротермінал Логістик", яке було поручителем "Приватбанку" з рефінансування, залученого банком в НБУ ще до націоналізації. Предметом іпотеки був зерновий термінал "Бориваж" на Одещині в акваторії порту "Південний", його вартість, погоджена сторонами іпотечного договору, склала 5,54 млрд грн.