Росія готує додаткове підвищення тарифів на газ для населення через дефіцит бюджету, – ЗМІ

Російський уряд готує підвищення податків для експортерів сировини, а також підвищення тарифів на газ для населення всередині країни, щоб зменшити дефіцит федерального бюджету.

За даними російського видання "Коммерсант", сукупно запропоновані заходи мають забезпечити додаткові надходження до федерального бюджету РФ у 2023–2025 роках у розмірі понад 3 трильйони рублів, з них у 2023 році планується додатково зібрати близько 1,4 трлн рублів ($23,25 млрд).

За словами джерел газети, розглядається підвищення податків на експорт із країни газу, нафти, вугілля, добрив. Основну частину доходів планується одержати за рахунок підвищення експортного мита на трубопровідний газ – близько 578 млрд рублів у 2023 році.

Крім того, російський уряд опрацьовує варіант додаткового підвищення внутрішніх тарифів разом із підвищення ставки податку на видобуток газу для всіх виробників.

"Передбачається, що до бюджету буде вилучено еквівалент суми, яку газові компанії отримають від додаткової індексації внутрішніх тарифів на газ на 3 відсоткових пункти у 2023 та 2024 роках. Фактично йдеться про податок для внутрішніх споживачів газу", – зауважує видання.

У 2023 році, за даними газети, тариф на газ пропонується підвищити відразу на 8,5%, у 2024 році – на 7%. Підвищення податку на видобуток газу може принести до бюджету додатково 28 млрд руб. у 2023 році, 100 млрд руб. у 2024 році і 150 млрд рублів у 2025 році (оскільки індексація тарифів відбувається у середині року).

Читайте також: Росія готується до посилення санкцій через війну в Україні, – ЗМІ

За словами джерел газети, також обговорюється запровадження експортного мита для виробників скрапленого природного газу, що може дати бюджету по 200 млрд. рублів на рік.

Крім того, російський Мінфін пропонує підвищити експортне мито на нафту у 2023 році приблизно у півтора рази (за рахунок зростання коефіцієнта у формулі мита з 0,167 до 0,25). Це може дати бюджету близько 240 млрд. рублів. На 2023-2025 роки пропонується продовжити дію скоригованого демпфера на бензин, який заробив у вересні і розрахований до кінця 2022 року, це близько 190 млрд рублів на рік.

Разом з експортним митом на вугілля та добрива всі збори з експортерів дадуть бюджету за 2023 рік 1,4 трлн. рублів додаткових доходів, а за трирічку — 3,15 трлн. Головним платником стане "Газпром", який уже цього року заплатить 1,2 трлн рублів додаткового податку на видобуток і виплатить близько 600 млрд рублів до бюджету у вигляді проміжних дивідендів.

Як повідомлялося, за оцінками Мінфіну РФ, дефіцит федерального бюджету в 2022 році в Росії складе як мінімум 1,6 трильйона рублів ($21,5 млрд), для його фінансування влада РФ почне використовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ).

При цьому Мінфін РФ прогнозує надходження додаткових доходів від експорту нафти та газу на суму майже 3 трлн рублів, але у зв'язку зі зниженням дивідендів, податку на прибуток, утилізаційного збору відбудеться зниження ненафтогазових доходів приблизно на 1,5 трлн рублів.