"Газпром" призупинить постачання газу до Китаю

Російський "Газпром" призупинить постачання газопроводу "Сила Сибіру" з 22 по 29 вересня через планові роботи.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Комерсант".

Зазначається, що техроботи газопроводу ведуться двічі на рік – навесні та восени. Цьогоріч вони вже проходили з 29 березня по 4 квітня.

"З 22 по 29 вересня на газопроводі "Сила Сибіру" пройдуть планові профілактичні роботи. На цей період транспортування газу буде тимчасово призупинено", – йдеться у повідомленні.

"Сила Сибіру" – магістральний газопровід, що постачає газ з Якутії до Примор'я та Китаю. Протяжність газопроводу – приблизно 3 тис. км, продуктивність – 38 млрд куб. м на рік.

"Газпром" і CNPC у 2014 році уклали на 30 років договір. Газопровід запустили в роботу у 2019 році.