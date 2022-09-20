"Газпром" призупинить постачання газу до Китаю
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Російський "Газпром" призупинить постачання газопроводу "Сила Сибіру" з 22 по 29 вересня через планові роботи.
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Комерсант".
Зазначається, що техроботи газопроводу ведуться двічі на рік – навесні та восени. Цьогоріч вони вже проходили з 29 березня по 4 квітня.
"З 22 по 29 вересня на газопроводі "Сила Сибіру" пройдуть планові профілактичні роботи. На цей період транспортування газу буде тимчасово призупинено", – йдеться у повідомленні.
"Сила Сибіру" – магістральний газопровід, що постачає газ з Якутії до Примор'я та Китаю. Протяжність газопроводу – приблизно 3 тис. км, продуктивність – 38 млрд куб. м на рік.
"Газпром" і CNPC у 2014 році уклали на 30 років договір. Газопровід запустили в роботу у 2019 році.
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Росія продає Китаю на контрактній ціновій основі, і угода, яку Китай і Росія уклали для «Сили Сибіру 1», була досить вигідною для Китаю з точки зору ціни.
Ціна, за якою Пекін купує вуглеводні, точно не відома, але оглядачі відзначають знижки від 20% до 50%. Газпром постачатиме до Китаю за найнижчими цінами серед усіх своїх клієнтів, крім Білорусі.
Китайські компанії з виробництва СПГ збільшили поставки на закордонні ринки у відповідь на зростання попиту.
Цього року китайські компанії реалізували на міжнародних ринках 4 млн тонн СПГ. Це становить близько 7% споживання газу в Європі за перше півріччя.
Таким чином, саме Китай, а не Росія фіксує потенційні додаткові прибутки від перепродажу цього газу.
Кремль повинен бути справді політично дуже ослабленим - щоб дозволити це.