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Новини Енергетика
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"Газпром" призупинить постачання газу до Китаю

Новини БізнесЦензор Енергетика

газпром,росія,путін

Російський "Газпром" призупинить постачання газопроводу "Сила Сибіру" з 22 по 29 вересня через планові роботи.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Комерсант".

Зазначається, що техроботи газопроводу ведуться двічі на рік – навесні та восени. Цьогоріч вони вже проходили з 29 березня по 4 квітня.

"З 22 по 29 вересня на газопроводі "Сила Сибіру" пройдуть планові профілактичні роботи. На цей період транспортування газу буде тимчасово призупинено", – йдеться у повідомленні.

"Сила Сибіру" – магістральний газопровід, що постачає газ з Якутії до Примор'я та Китаю. Протяжність газопроводу – приблизно 3 тис. км, продуктивність – 38 млрд куб. м на рік.

"Газпром" і CNPC у 2014 році уклали на 30 років договір. Газопровід запустили в роботу у 2019 році.

Автор: Юлiя Недашківська
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Продажі Росією трубопровідного газу до Китаю за перші шість місяців року зросли майже на 65% у порівнянні з 2021 роком. З моменту російського вторгнення в Україну витрати Китаю на імпорт енергоносіїв з Росії підскочили до $35 млрд з $20 млрд роком раніше.

Росія продає Китаю на контрактній ціновій основі, і угода, яку Китай і Росія уклали для «Сили Сибіру 1», була досить вигідною для Китаю з точки зору ціни.

Ціна, за якою Пекін купує вуглеводні, точно не відома, але оглядачі відзначають знижки від 20% до 50%. Газпром постачатиме до Китаю за найнижчими цінами серед усіх своїх клієнтів, крім Білорусі.

Китайські компанії з виробництва СПГ збільшили поставки на закордонні ринки у відповідь на зростання попиту.

Цього року китайські компанії реалізували на міжнародних ринках 4 млн тонн СПГ. Це становить близько 7% споживання газу в Європі за перше півріччя.

Таким чином, саме Китай, а не Росія фіксує потенційні додаткові прибутки від перепродажу цього газу.

Кремль повинен бути справді політично дуже ослабленим - щоб дозволити це.
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20.09.2022 16:42 Відповісти
Сировиний придаток раша і більше нічого, а гонору як у супердержави.
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20.09.2022 17:31 Відповісти
Хаха! Рашка таки забила последний гвоздь себе в гроб
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20.09.2022 19:56 Відповісти
 
 