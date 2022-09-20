Виробник "Олейни" продав бізнес у Росії

Американська корпорація Bunge, один із найбільших у світі агротрейдерів, оголосила про продаж свого бізнесу з переробки олійних культур у Росії.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, покупцем її російських активів стане власник російської Exoil Group Карен Ванецян.

Угода передбачає продаж заводу з переробки соняшнику у Воронежі, її завершення потребує схвалення російських регуляторних органів.

Фінансові умови угоди не розкриваються.

Маслоекстракційний завод у Воронезькій області Bunge ввела в експлуатацію у 2008 році. Інвестиції в нього перевищили $130 млн. Потужності підприємства розраховані на переробку 540 тисяч тонн сировини та виробництво понад 200 млн пляшок олії на рік. За даними російських ЗМІ, цей завод – один з найкращих у Росії.

Bunge – один з найбільших світових агротрейдерів, штабквартира компанії знаходиться в Сент-Луїсі, штат Міссурі. Компанії належить близько 300 дочірніх підприємств у понад 40 країнах світу, на яких працює 23 тисячі співробітників.

В Україні Bunge належить дочірня компанія "Бунге Україна", яке виробляє продукцію під брендами "Олейна", "Розумниця", "Золота краплинка". До складу українських активів Bunge входять компанія "Сантрейд", олійноекстракційний завод у м. Дніпро, перевалочний комплекс у Миколаївському порту "Грінтур-Екс", елеватори в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.