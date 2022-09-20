Нацбанк виключив дві кредитні спілки з реєстру фінустанов

Національний банк відкликав (анулював) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг кредитним спілкам "Івано-Франківська" та "Взаємопоміч", а також виключив їх з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 16 вересня.

КС "Івано-Франківська" та КС "Взаємопоміч" мали по дві ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту, та на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

У регуляторі нагадали, що кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, під час дії воєнного стану мають право звернутися до Нацбанку із заявою про анулювання ліцензій та виключення з держреєстру.



