Українські біженці мають платити податки з українських доходів: Мінфін Польщі змінив позицію

Міністерство фінансів Польщі у коментарі польському виданню money.pl заявило, що "доходи українців від українських роботодавців мають оподатковуватись в Польщі, якщо українець перебуває в Польщі понад 183 дні". У такому разі оподатковуються, зокрема, доходи, що були отримані до досягнення 183 днів.

Про це повідомляє Офіс ефективного регулювання BRDO із посиланням на повний текст коментаря, який є в його розпорядженні.

Станом на серпень 2022 року понад 1,3 млн українців отримали PESEL в Польщі (податковий номер, що свідчить про тимчасовий захист). Частина з них продовжує працювати на українських роботодавців та сплачувати податки в Україні.

Кілька днів тому Мінфін Польщі вийшов із позицією, яка створює проблеми для українського бюджету та українців, що продовжують працювати віддалено з Польщі за українськими контрактами.

"Відповідно до статті 15 польсько-української угоди про уникнення подвійного оподаткування, якщо український податковий резидент виконує оплачувану роботу на території Польщі і його винагорода виплачується українським роботодавцем, який не має постійного представництва або постійної посади в Польщі, він зобов’язаний сплачувати податок в Польщі, якщо його перебування перевищує 183 дні в календарному році.

У такій ситуації всі його доходи, пов’язані з виконанням роботи на території Польщі, підлягають оподаткуванню в Польщі, тобто також доходи, отримані до перевищення порогу 183 днів перебування на території Польщі", – пояснили в Мінфіні Польщі у коментарі ЗМІ.

Аналогічні висновки розміщені також на вебсайті podatki.gov.pl.

Водночас BRDO зауважує, що йдеться про тих українців, які отримують доходи на підставі трудових відносин; позиція щодо ФОПів наразі не відома.

Як повідомлялося, раніше влада Польщі вирішила відмовитися від збору податків з українців, які працюють віддалено та сплачують податок у своїй країні. Польський уряд мав би надати таким біженцям довший пільговий режим.

"Беручи до уваги особливі потреби українських платників податків, ми запровадили спеціальний регламент для громадян України, який дозволяє їм вибирати оподаткування за своїм бажанням, як якби вони були польськими податковими резидентами", – заявив тоді Якуб Янковські з податкового департаменту Мінфіну.

Спецрежим мав би бути добровільним і діяти з 24 лютого по 31 грудня 2022 року, тобто до кінця цього податкового року і тільки для тих українців, які є воєнними біженцями.