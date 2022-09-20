"Ласкаво просимо до пекла": "Укрпошта" випустила конверт з Путіним

АТ "Укрпошта" 20 вересня випустило маркований художній конверт "Ласкаво просимо до пекла", на якому зображений президент РФ Владімір Путін.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрпошта 20 вересня випустила маркований художній конверт "Ласкаво просимо до пекла", на якому зображений найбільший ворог України – російський диктатор Путін – в день, коли мужні українські воїни знищать окупантів і прийдуть нищити його", – йдеться у повідомленні.

На конверті зображено ескіз, який Роман Чалий створив в межах конкурсу для поштової марки "Доброго вечора, ми з України". За цю роботу свої голоси віддали 200 тис. українців. Водночас, наголошують в "Укрпошті", цього було мало для перемоги в конкурсі на ескіз марки, але достатньо, щоб доповнити філателістичну серію воєнного часу ще одним конвертом.

"Сподіваємося, цей конверт як і свого часу марка "Русскій воєнний корабль, іді…" буде пророчим, і дуже скоро ми почуємо гарні новини", – зазначили в компанії.

Одночасно з випуском конверту "Укрпошта" вводить в обіг нову поштову марку із тризубом і номіналом "U" для друку на конвертах і картках, яка заміняє собою марку із контуром карти України і літерою "V", спаплюженою окупантами.

Тираж конверту – 1 млн примірників, його вартість становить 15 грн. Конверти доступні для замовлення онлайн – в поштовому маркеті Укрпошти, а також в усіх відділеннях поштового зв’язку.