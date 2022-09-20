Велика Британія у 2023 році виділить Україні щонайменше $2,6 мільярда військової допомоги, – ЗМІ

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у межах Генасамблеї ООН цього тижня оголосить про те, що її країна наступного року продовжить фінансову підтримку Україні.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Financial Times.

Так, допомога у 2023 році з боку Великої Британії дорівнятиме або перевищить 2,3 млрд фунтів стерлінгів ($2,63 млрд), виділених на військову підтримку Україні цього року.



Для Трасс це перша закордонна поїздка в статусі премʼєр-міністра. Її виступ на Генасамблеї очікується в середу, але ще перед цим Трасс зробила чіткий меседж для народу України: "Велика Британія й надалі буде за вами на кожному кроці".

Як повідомлялося, за час війни Велика Британія виділила Україні військової допомоги на 2,3 млрд фунтів.