Інфляція в Японії оновила максимум за 8 років

Споживчі ціни в Японії в серпні збільшилися на 3% порівняно з тим же місяцем минулого року.

Про це свідчать дані міністерства внутрішніх справ та комунікацій країни, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що інфляція прискорилася у порівнянні з липневим показником у 2,6%. Темпи зростання стали максимальними з вересня 2014 року, при цьому зростання цін зафіксовано за підсумками дванадцятого місяця поспіль.



Прискорення інфляції пов'язане з подорожчанням палива та продуктів харчування на фоні війни в Україні та зниження японської єни, пише Trading Economics.



Споживчі ціни без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) у серпні збільшилися на 2,8% у річному вираженні після зростання на 2,4% у червні. Показник перевищує цільовий орієнтир центробанку у 2% вже п'ятий місяць поспіль. При цьому темпи зростання були найвищими з жовтня 2014 року.



Аналітики в середньому прогнозували підвищення на рівні на 2,7%.



Харчі в Японії минулого місяця подорожчали на 4,7%, паливо, електро- та водопостачання – на 15,6%, одяг та взуття – на 1,5%. Вартість освітніх послуг підвищилася на 0,7%, транспортних – на 0,6%. Утім, медичне обслуговування подешевшало на 0,7%.