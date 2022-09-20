В Угорщині почали виконувати вимоги Єврокомісії для розблокування фінансування на 7,5 мільярда євро

Міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варґа внесла до парламенту країни пакет законопроєктів, які спрямовані на виконання вимог Єврокомісії задля розблокування 7,5 млрд євро фінансування.

Про це урядовицяповідомила у Facebook, передає Європейська правда.

Перший із поданих законопроєктів має на меті впорядкувати відносини Угорщини з Європейським управлінням з питань запобігання шахрайству (OLAF), забезпечивши співпрацю з боку угорських податківців у розслідуваннях, пов’язаних із коштами ЄС.

Також документ зобов’язує компанії з управління державними активами публікувати тендери і визначає додаткові запобіжники проти конфлікту інтересів у таких управлінських структурах.

"Угорщина поки не втратила ресурси ЄС і, з огляду на рішення Європейської комісії в неділю, ця небезпека навіть не є загрозою. Якщо угорський уряд виконає вимоги, процедура оцінювання буде завершена до кінця року", – запевнила міністерка юстиції.

Варґа запевнила, що угорська влада "в наступні тижні й місяці зосередиться на виконанні зобов’язань".

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Як повідомлялося, виконавча влада Європейського Союзу рекомендувала блоку призупинити фінансування Угорщини в розмірі близько 7,5 млрд євро через занепокоєння щодо відкату демократії та можливого неправильного використання коштів ЄС.

Комісар ЄС із питань бюджету Йоганнес Хан заявив, що незважаючи на заходи, запропоновані Угорщиною для усунення недоліків, комісія рекомендує призупинити фінансування "на суму приблизно 7,5 млрд євро".

Гроші надійдуть із "когезійних фондів", наданих Угорщині. Цей грошовий пакет, одна з найбільших частин бюджету блоку, допомагає країнам привести свою економіку та інфраструктуру до стандартів ЄС.

Будь-яка дія щодо призупинення коштів має бути схвалена країнами-членами ЄС, і для цього потрібна "кваліфікована більшість", яка становить 55% із 27 членів.

Комісія майже 10 років звинувачувала прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в руйнуванні демократичних інституцій, контролі над ЗМІ та порушенні прав меншин. Орбан, який обіймає посаду з 2010 року, відкидає звинувачення.