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Новини Фінанси
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"Приватбанк" обмежив суму видачі валютної готівки з рахунків

Новини БізнесЦензор Фінанси

приватбанк

Державний "Приватбанк" обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку $1 тис. і 1 тис. євро на день.

Про це повідомляє "Мінфін" із посиланням на відповіді менеджерів банку клієнтам.

У "Приватбанку" відмови видавати доларові вклади пояснюють дефіцитом валютної банкноти через війну– проблеми із доставкою готівки з-за кордону.

Там також заявили, що запровадили добове обмеження на видачу інвалюти з рахунку: не більше $1 тис. та 1 тис. євро на день.

Приватбанк обмежив суму видачі валютної готівки з рахунків 01

Як повідомлялося, напередодні Національний банк втретє здійснив операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ. До обміну НБУ запропонував $100 млн та 100 млн євро.

Раніше Нацбанк вирішив проводити операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для вирішення питання з нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі з її доставкою з-за кордону.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+4
Наличие вкладов говорит об избытке денег и недостатке соображалки
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20.09.2022 15:52
+3
Банк совсем не лояльный до клиентов
Являясь клиентом банка более 10 лет
Попал в ненепредвиденную ситуацию
Нужно было срочно 30000 грн
Имея вклад не смог Пере заключить договор
Банк очень вежливо помусолил меня и не пошёл навстречу
Теперь я точно знаю он потерял клиента
Проценты по депозитам самые маленькие
Зато по кредитам наоборот
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20.09.2022 11:46
+3
які деб..іли взагалі в наші банки після 2008 гроші несуть? тим паче ВКВ. знову ті ж самі граблі
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20.09.2022 15:20
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Банк совсем не лояльный до клиентов
Являясь клиентом банка более 10 лет
Попал в ненепредвиденную ситуацию
Нужно было срочно 30000 грн
Имея вклад не смог Пере заключить договор
Банк очень вежливо помусолил меня и не пошёл навстречу
Теперь я точно знаю он потерял клиента
Проценты по депозитам самые маленькие
Зато по кредитам наоборот
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20.09.2022 11:46 Відповісти
Наличие вкладов говорит об избытке денег и недостатке соображалки
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20.09.2022 15:52 Відповісти
В усіх банках таке. Це нормально. В мене схожа ситуація в Моно була - лежало 1500 баксів на депозиті і був якраз кредит на 40 000 гривень, які я хотів погасити на початку війни цим депозитом. Не вийшло. Так що тут справа така - треба мати запас готівки по-любому. В банк нести тільки надлишок, якщо такий є, звичайно. А так - для мене, наприклад, головне зручність. І не варто тримати якісь великі суми в одному банку.
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20.09.2022 19:45 Відповісти
які деб..іли взагалі в наші банки після 2008 гроші несуть? тим паче ВКВ. знову ті ж самі граблі
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20.09.2022 15:20 Відповісти
Вот кто-то расстроится - не сможет больше 1000 долларов/евро в день снимать
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20.09.2022 16:02 Відповісти
Ну, може людині треба раз на рік, але 10 тисяч зняти. На операцію там, наприклад. Про таке не думали?
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20.09.2022 19:41 Відповісти
Хай в гривні знімає на операцію, нє?
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20.09.2022 21:01 Відповісти
особисто мені 1000 дол на день вистачає. Навіть лишається кілька доларів
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20.09.2022 21:02 Відповісти
То шо приват - це не банк для українців, стало ясно вже по тому, як вони швиденько прибрали "оплату частинами", причому зробили це як справжні криси - тихенько, нікому нічого не повідомляючи. Як тільки закінчиться війна, закрию там рахунок з величезним задоволенням. А про то шоб в українські банки на депозит гроші нести - ну ви даєте, люди)))
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20.09.2022 21:03 Відповісти
 
 