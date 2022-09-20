"Приватбанк" обмежив суму видачі валютної готівки з рахунків

Державний "Приватбанк" обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку $1 тис. і 1 тис. євро на день.

Про це повідомляє "Мінфін" із посиланням на відповіді менеджерів банку клієнтам.

У "Приватбанку" відмови видавати доларові вклади пояснюють дефіцитом валютної банкноти через війну– проблеми із доставкою готівки з-за кордону.

Там також заявили, що запровадили добове обмеження на видачу інвалюти з рахунку: не більше $1 тис. та 1 тис. євро на день.

Як повідомлялося, напередодні Національний банк втретє здійснив операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ. До обміну НБУ запропонував $100 млн та 100 млн євро.

Раніше Нацбанк вирішив проводити операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для вирішення питання з нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі з її доставкою з-за кордону.