У Львові арештували корпоративні права мережі готелів та нерухомість, які належать громадянину Росії
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За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури накладено арешт на корпоративні права мережі відомих готелів на загальну суму понад 15,5 млн грн та на об’єкти нерухомості, а саме базу відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин РФ. Загальна сума арештованого майна становить понад 55 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.
Наразі вживаються заходи для передачі арештованого в управління АРМА.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, посадові особи ТОВ, до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника виводили кошти на рахунки офшорних компаній, зареєстровані в Республіці Кіпр, шляхом укладення ряду фіктивних договорів. Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи в якості заробітної плати для російського власника. Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету РФ і направлялися на фінансування війни в Україні.
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