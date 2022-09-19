Експорт через морські порти України за тиждень зріс у 2 рази

За сьомий тиждень роботи "зернового коридору", з 12 по 18 вересня 2022 року, через морські порти Одеської області було експортовано 1,1 млн тонн агропромислової продукції, що в два рази перевищує кількість відвантаження даним каналом тиждень тому.

Про це повідомляє "Українский клуб аграрного бізнесу".

Зазначається, що при цьому кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, на 18 одиниць більше попереднього тижня.

Найбільші обсяги експорту за цей період становили:

пшениця (33% експорту),

кукурудза (32%)

ріпак (13%).

Українська продукція попрямувала в країни ЄС (Іспанія, Італія та Румунія), Азії (Туреччина, Китай, Ізраїль) та Африки (Єгипет, Джибуті та Лівія).

Усього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня по 18 вересня 2022 року вдалося експортувати 3,7 млн тонн продукції АПК іноземним партнерам.

Раніше повідомлялося, що в межах реалізації "зернової ініціативи" 19 вересня з портів "Одеса" та "Південний" вийшли 4 судна з 178,78 тис. тонн агропродукції.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".