Податковий борг державного "Центренерго" перевищив 1 мільярд

З лютого по червень 2022 року у державного ПАТ "Центренерго" утворилася заборгованість по сплаті податків зборів та інших платежів до бюджету у сумі 1,01 млрд грн.

Про це йдеться в урядових матеріалах до проєкту держбюджету на 2023 рік, повідомляє Finbalance.

Крім того, за оцінками уряду, починаючи з липня 2022 висока ймовірність недоотримання бюджетом податків, зборів та інших платежів (за період липень 2022 – грудень 2023) від "Центренерго" у сумі близько 3 млрд гривень.

"Також висока ймовірність виникнення в діяльності компанії інших ризиків, які можуть призводити до фінансових та інших втрат або проблем з ліквідністю, що матиме вплив на державний бюджет", – зазначається у матеріалах до проєкту держбюджету.

Кабмін вказує, що в зв’язку з воєнними діями на території України, зокрема, у Харківській та Донецькій областях, "Центренерго" не в змозі розпоряджатися всіма своїми активами.

Зокрема, з 24 травня компанія втратила контроль над Вуглегірською ТЕС, Зміївська ТЕС також знаходиться неподалік від території де ведуться бойові дії, що створює високі ризики в діяльності компанії та призводить до отримання збитків.

Як повідомлялося, раніше ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" відсудила у "Центренерго" близько1 млрд грн заборгованості за газ, поставлений у січні-лютому 2021 року.