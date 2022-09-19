Найбільші турецькі банки відмовляються приймати російські карти "Мир" (оновлено)

Один із найбільших турецьких банків Turkiye Is Bankasi (Isbank) призупинив прийом карток російської платіжної системи "Мир" після оприлюдненого минулого тижня попередження Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

У банку підтвердили, що обслуговування російських карток зупинено, поки кредитна організація оцінює заяву OFАС, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Bloomberg.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, обслуговування карток російської системи "Мир" також призупинив турецький Denizbank – колишній дочірній банк "Сбєрбанку", проданий у 2019 році дубайській компанії Emirates NBD.

Як повідомлялося, минулого четверга OFAC оприлюднило роз'яснення, згідно з яким фінансові інститути з країн поза США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), можуть бути залучені до обходу американських санкцій шляхом розширення території використання російської платіжної системи "Мир" за межами РФ.

У роз'ясненні також уточнювалося, що сама НСПК не перебуває у санкційному списку, проте одночасно з публікацією цього документа OFAC додало до списку блокуючих санкцій гендиректора НСПК Володимира Комлєва.

Перед цим про посилення тиску з боку США та ЄС на банківський сектор Туреччини через побоювання, що він може використовуватись російською владою для обходу санкцій, повідомила газета Financial Times.

За даними джерел FT, США зосередили свою увагу на турецьких банках, які співпрацюють із платіжною системою "Мир". Водночас ЄС готує делегацію, щоб висловити свої побоювання безпосередньо турецьким офіційним особам.

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Минулого тижня низка російських ЗМІ повідомили, що деякі турецькі готелі перестали приймати оплату картками "Мир" через ризик вторинних санкцій. За словами керівника російської НСПК Володимира Комлєва, карти "Мир" у Туреччині працюють у штатному режимі, відбувалися лише "точкові поодинокі випадки в якомусь конкретному готелі".

У Туреччині карти російської платіжної системи "Мир" приймали Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank та Halkbank. При цьому деякі з них можуть самостійно приймати рішення про зупинення обслуговування в мережі своїх пристроїв карток російських банків, які знаходяться під блокуючими санкціями, і відхиляти на своєму боці операції з картками "Мир".

Наразі інформація про країни, де приймають картки "Мир", на сайті НСПК недоступна. Станом на початок вересня їх приймали в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Північній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, невизнаних Південній Осетії та Абхазії.

НСПК, яка є оператором карток "Мир", була створена російською владою в 2014 році після запровадження проти Росії низки санкцій. НСПК оголосила про початок емісії перших карток "Мир" у грудні 2015 року.