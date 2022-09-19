"Нафтогаз" створив дочірню компанію для газорозподільного бізнесу

НАК "Нафтогаз України" 2 вересня зареєструвала ТОВ "Газорозподільні мережі України" (ГРМУ).

Про це свідчать дані у відкритих реєстрах, передає Інтерфакс-Україна.

Основним видом діяльності ГРМУ зі статутним капіталом 250 млн грн зазначено розподіл газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань суду були передані до управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко підтвердив готовність групи взяти на себе управління облгазами від АРМА.