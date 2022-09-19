Ціни на хліб у Євросоюзі зросли через війну в Україні на 20%

Ціна на хліб у Європейському Союзі в серпні зросла майже на 20%, оскільки вторгнення Росії в Україну, яка є основним експортером зерна та добрив, продовжувало підривати світові ринки та прискорювало загальну інфляцію.

Середня ціна на хліб в ЄС у серпні 2022 року була на 18% вищою, ніж роком раніше, показали дані статистичного управління блоку 19 вересня, що стало найвищим зростанням з грудня 2017 року, коли Євростат почав збирати статистичні дані, передає Reuters.

У серпні 2021 року середня ціна на хліб зросла на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Євростат.

В Угорщині та Литві спостерігалися найвищі річні зміни середніх цін на хліб у серпні, з підвищенням на 66% і 33% відповідно.

Країнами з найнижчим середнім зростанням були Франція на 8%, а також Нідерланди та Люксембург, які зафіксували зростання на 10% кожна.

Ціни на хліб стабільно зростали в ЄС цього року, в середньому з 8,3% у лютому, коли Росія розпочала війну в Україні.

Сукупні ціни на хліб і крупи зросли на 16,6% у серпні, що є найвищим зростанням принаймні з січня 1997 року.