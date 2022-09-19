Авіакомпанію МАУ Коломойського очолив колишній топменеджер збанкрутілого "АероСвіту"

З 19 вересня на посаду президента авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) призначено Кирила Звонарьова.

Як повідомляє пресслужба авіакомпанії, зміна її керівника відбулася після закінчення контракту Євгенія Дихне, який очолював МАУ з вересня 2019 року.

Згідно з наведеною у повідомленні біографією, Звонарьов має понад 25 років управлінського досвіду в різних галузях як в українських, так і в міжнародних компаніях. З 2014 по 2022 рік він обіймав посаду заступника генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Водночас за даними з відкритих джерел, а 2003-2008 роках Звонарьов обіймав посаду віце-президента авіакомпанії "АероСвіт" Ігоря Коломойського, яка збанкрутувала наприкінці 2012 року. Після цього очолював компанію "ФінАвіа" з орбіти олігарха.

К 2015 році Звонарьов намагався скасувати конкурс на посаду гендиректора аеропорту "Бориспіль" після того, як не пройшов відбір, однак згодом все ж зберіг посаду заступника керівника держпідприємства.

Авіакомпанія МАУ заснована у 1992 році. За даними системи розкриття інформації НКЦПФР та держреєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, 100% прямо або опосередковано контролює кіпрська "Онтобет Промоушинз Лімітед", бенецифіари якої не розголошуються. Одним із кінцевих бенефіціарів авіакомпанії є олігарх Ігор Коломойський, якому, за його словами, належить 25% компанії.