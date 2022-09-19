Німеччина планує купувати скраплений газ в ОАЕ для зменшення залежності від Росії

Німеччина найближчими днями може забезпечити постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів у рамках спроби країни компенсувати скорочення поставок Росією.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Європейська правда.

Як повідомляється, канцлер Німеччини Олаф Шольц, ймовірно, підпише контракти на поставку СПГ під час дводенної поїздки на Близький Схід, заявив 19 вересня міністр економіки Роберт Габек, вказавши, що переговори добре просунулися, особливо з ОАЕ.

"Постачання газу поступово розширюється, і уряд постійно веде переговори з багатьма країнами, а також з країнами Аравійського півострова. Канцлер їде до ОАЕ і, безсумнівно, зможе підписати там деякі контракти на СПГ", – сказав Габек.

"Але це не тільки ОАЕ, це й інші країни, африканські країни. Таким чином ми закриємо дірку, яку прорізав брак російського газу", – додав він.

Шольц також планує відвідати Саудівську Аравію та Катар під час поїздки. Енергетичне співробітництво займає важливе місце в його порядку денному, заявив речник уряду Штеффен Хебештрайт на черговій пресконференції в Берліні 19 вересня.

Німецький уряд намагається компенсувати російські поставки після того, як Кремль закрив ключовий трубопровід "Північний потік-1".

Німеччина і Катар ведуть переговори про можливі поставки СПГ після того, як Росія вторглася в Україну в лютому. Ознак прориву в переговорах поки немає.

За словами німецьких урядовців, переговори з одним із найбільших у світі експортерів СПГ є особливо важкими. Вони описали стратегію Катару як жорстку гру щодо ціни та тривалості потенційних угод.

Як повідомлялося, газогін із РФ до Німеччини "Північний потік" було зупинено 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоч і на 20% потужності – 3 вересня. Але технічне обслуговування єдиної робочої турбіни газопроводу виявило витік мастила. Газопровід не працюватиме без усунення цих несправностей, наголосили у "Газпромі".

Пізніше німецька Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", заявила, що такий витік мастила не може бути причиною для повної зупинки трубопроводу.