Лондонський арбітраж закрив справу про борг "Приватбанку" за облігаціями на $1 мільярд

Лондонський міжнародний арбітражний суд прийняв рішення на користь "Приватбанку", закрив усі арбітражні провадження та відхилив позовні вимоги щодо сплати відсотків за єврооблігаціями банку, які потрапили під процедуру bail-in в процесі його націоналізації у 2016 році.

Як повідомляє пресслужба банку, відповідне рішення арбітражний суд ухвалив 13 вересня.

У "Приватбанку" нагадали, що з листопада 2017 року банк був залучений до розпочатих проти нього арбітражних проваджень ЛМАС щодо єврооблігацій, випущених спеціально створеною юридичною особою британського права UK SPV Credit Finance Plc на суму $200 млн у 2010 році та на $175 млн у 2013 році.

У грудні 2016 році, в процесі націоналізації "Приватбанку" кредити UK SPV Credit Finance Plc на загальну суму $595 млн було конвертовано у його капітал в рамках процедури bail-in. Таким чином, відповідно до українського законодавства, зобов’язання "Приватбанку" перед британською компанією були повністю погашені.

Однак представники довірчого управителя за облігаціями – компанії Madison Pacific Trust – у грудні 2017 року розпочали ряд арбітражних проваджень проти банку, заявивши, що процедура bail-in не була чинною відповідно до англійського права, а отже "Приватбанк" зобов’язаний сплатити повністю основну суму та суму нарахованих процентів за облігаціями.

Однак 4 травня 2021 року Банк Англії визнав проведену в Україні процедуру bail-in щодо цих облігацій, таким чином в рамках англійського права погашаючи всі зобов’язання "Приватбанку" за такими кредитами.

Після цього, 3 вересня 2021 року арбітражний суд виніс остаточні рішення за арбітражними провадженнями, які передбачали відхилення всіх позовних вимог проти банку та підтвердження, що "Приватбанк" не має жодних зобов’язань з виплати основної суми та процентів перед позивачами за Кредитними договорами.

"Завдяки успіху в повному захисті від позовних вимог, "Приватбанк" був звільнений від будь-яких зобов’язань зі сплати основної суми або будь-якої додаткової сплати процентів за будь-яким з чотирьох кредитів, щодо яких було проведено процедуру bail-in. Разом ці суми дозволили банку заощадити понад $1 млрд на користь України та її народу", – наголошується у повідомленні.

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Нагадаємо, під час націоналізації "Приватбанку" було проведено операцію bail-in. У її ході було списано кошти пов'язаних осіб та вклади інших інвесторів, у тому числі кошти власників єврооблігацій, загальним обсягом 29,4 млрд грн.

Ця операція оскаржується в українських судах, зокрема сім'єю Суркісів, а також офшорними компаніями, які виступають власниками єврооблігацій банків.