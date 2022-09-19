За час повномасштабної війни в Україні продали 35 тисяч гектарів землі
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Із 24 лютого по сьогодні укладено 19 795 угод на ринку землі, вони охоплюють площу в 34 845 га.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):
- Полтавщина (4 тис. га),
- Хмельниччина (3,9 тис. га),
- Кіровоградщина (3,9 тис. га);
- Вінниччина (3,8 тис. га),
- Дніпропетровщина (3 тис. га).
За останній тиждень було укладено 1 477 правочинів у межах ринку землі за площею 2 832 га.
У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 120 761 земельну угоду.
Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 279 371 га.
Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5 614 нотаріусів. Всього заяв – 6 313, із них погоджено – 5 522, відмову отримали 789, у черзі на розгляд – 2.
Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:
- Харківщина (37,9 тис. га),
- Дніпропетровщина (24,3 тис. га),
- Полтавщина (22,3 тис. га);
- Кіровоградщина (22,2 тис. га);
- Херсонщина (21 тис. га).
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