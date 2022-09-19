Мінагрополітики запропонувало субсидіювати виробництво вагонів-зерновозів у Європі

Мінагрополітики пропонує субсидіювати виробництво залізничних вагонів-зерновозів на заводах, які знаходяться в Польщі, Словаччині та Румунії.

Про це заявиви міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, повідомляє пресслужба міністерства.

"Щоб ці маршрути були постійними й ефективно функціонували в ринковій економіці, вартує зробити декілька речей. Зерно, яке прибуває до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, має далі переміщуватись. Ми бачимо гострий дефіцит потужностей по перевезенню. Кількість залізничних зерновозів в Україні становить приблизно 24 тис., а в Європі – близько 12 тис. Очевидно, що є гостра необхідність збільшити кількість цих вагонів", – зазначив Сольський.

Він наголосив, що збільшення логістики залізничним транспортом зробить маршрути комерційними й конкурентними, стримає інфляцію, пов’язану з продуктами харчування.

У Мінагрополітики нагадали, що в Словацькій Республіки знаходиться один з найбільших заводів з виробництва вантажних вагонів в Європейському Союзі. Збільшення кількості вагонів-зерновозів дозволить зменшити дефіцит рухомого складу для перевезення зернових в ЄС та зменшити вартість логістики.