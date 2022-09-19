Встановлені нормативи порушують 10 українських банків, – НБУ

Встановлені Національним банком України (НБУ) нормативи станом на 1 вересня порушували 10 банків.

Про це свідчать дані Національного банку, оприлюднені вперше з початку повномасштабної війни, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, норматив регулятивного капіталу (норматив Н1, не менше 200 млн грн) станом на 1 вересня порушував "Альпарі Банк" (194,45 млн грн), "БТА Банк" (189,2 млн грн) і банк "Форвард" (152,17 млн ​​грн).

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7 не більше 25%) порушували "Індустріалбанк" (55,32%), "Кредитвест банк" (31,5%), банк "Форвард" (30,64%), "ПравексБанк" (28,31%) та "Мотор-Банк" (25,95%).

Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (норматив Л13-1, не більше 5%) порушували "Ощадбанк" (166,8%), "Приватбанк" (124,3%), "Індустріалбанк" (21,38%) та банк "Форвард" (6,17%).

За даними НБУ, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в інвалюті (LCRів, щонайменше 100%) порушував "Айбокс Банк" (78,37%).

При цьому банк "Форвард" також порушував норматив достатності регулятивного капіталу (норматив Н2, не менше 10%) із показником 6,91% та норматив достатності основного капіталу (норматив Н3, не менше 7%) з показником 6,91%.