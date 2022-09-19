Мінекономіки запустило єдиний портал вакансій

В Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", який має полегшити пошук роботи для українців, які її втратили.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, новий портал працює на сайті Державної служби зайнятості, однак він міститиме посилання на вакансії, розміщені на приватних сайтах з працевлаштування.

"Портал дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу та є максимально актуальними", – зазначається у повідомленні.

Створення порталу було ініційоване Міністерством економіки та Державною службою зайнятості навесні 2022 року. Наприкінці травня було підписано договір про співпрацю та інформаційну взаємодію між Міністерством економіки, Державною службою зайнятості та 5 найбільшими сайтами з працевлаштування (work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com).