Кабмін оцінив втрати держбюджету у випадку припинення транзиту газу з Росії у 11 мільярдів

У випадку зупинки з січня 2023 року транзиту російського газу через територію України і відсутності оплати заброньованих потужностей державний бюджет у 2023 році недоотримає 11,15 млрд грн.

Про це йдеться в урядових матеріалах до проєкту держбюджету на 2023 рік, повідомляє Finbalance.

Зокрема, у випадку відсутності доходів від транзиту ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) не зможе сплатити до держбюджету ПДВ на 5,87 млрд грн і податок на прибуток у сумі 5,28 млрд грн.

У Кабміні нагадують, що внаслідок військових дій відбулось пошкодження газопроводу, втрачено контроль на точці входу "Сохранівка", а "Газпром" не виконує умови контракту щодо повної оплати заброньованих потужностей.

Крім того, відбулось зниження обсягів власного видобутку природного газу, його споживання на внутрішньому ринку та зниження замовлених потужностей на міждержавних точках входу та виходу.

"Наслідком цих подій є часткова втрата доходів ТОВ "Оператор ГТС України" та зниження надходжень до державного бюджету у першому півріччі 2022 року на суму 3,43 млрд грн (ПДВ – 1,8 млрд грн, податку на прибуток – 1,63 млн гривень)", – йдеться в урядових матеріалах.

Як зазначається, з серпня 2022 року існує "висока ймовірність зниження надходжень податків та зборів до державного бюджету на суму 9,55 млрд грн через відсутність обігових коштів Товариства (Оператора ГТС, – ред.), у зв’язку з виконанням зобов’язань зі сплати платежів на користь АТ "Укртрансгаз".

Наразі Оператор ГТС направив Кабміну та Міненерго пропозиції щодо внесення змін до вказаної угоди, які передбачають: