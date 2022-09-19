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Кабмін виділив 420 мільйонів на закупівлю зерна для Сомалі та Ефіопії

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зерно

Кабінет міністрів виділив Державній службі з надзвичайних ситуацій 420 млн грн для надання гуманітарної допомоги Ефіопії та Сомалі.

Про це йдеться у відповідній постанові №1040 від 16 вересня.

Згідно з документом, уряд виділив Міністерству внутрішніх справ (для ДСНС) 420 млн грн для відшкодування вартості зерна пшениці (не нижче 3 класу) у кількості до 50 тис. метричних тонн з метою надання гуманітарної допомоги Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія та Федеративній Республіці Сомалі.

Міністерству закордонних справ доручено погодити з ООН та компетентними органами Ефіопії та Сомалі питання доставки та оплати транспортування зерна з Одеського морського торговельного порту до портів цих країн за рахунок коштів міжнародних організацій.

Наголошується, що надання гуманітарної допомоги буде здійснено за рахунок зерна пшениці, що перебуває у власності акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Автор: Юлiя Недашківська
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