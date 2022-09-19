Мінфін виплатив 5,3 мільярда за китайським кредитом для Державної зернової корпорації

Міністерство фінансів з початку року виплатило 5,28 млрд грн за кредитом Експортно-імпортного банку Китаю, отриманим ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) під державні гарантії.

Про це йдеться в урядових матеріалах до проєкту держбюджету на 2023 рік, повідомляє Finbalance.

Зокрема, у січні та липні 2022 року Міністерством фінансів виконані зобов’язання за державною гарантією у відповідності до умов договору про погашення заборгованості ПАТ "ДПЗКУ" у сумі 2,49 млрд грн та 2,79 млрд грн відповідно.

"Зберігається висока ймовірність виконання державою гарантійних зобов’язань за заборгованістю АТ "ДПЗКУ" також і у 2023 році", – зауважують в уряді, уточнюючи, що йдеться про 4,6 млрд грн.

Кабмін також вказує, що внаслідок збройної агресії з боку РФ втрачено рухоме та нерухоме майно ДПЗКУ, що вплинуло на зменшення доходів товариства.

Крім того, ДПЗКУ несе додаткові витрати у зв’язку з необхідністю переміщення максимально можливих залишків зерна з філій, що перебували під загрозою окупації. Також внаслідок військових дій та блокування РФ морських торгівельних шляхів відбулось перенасичення внутрішнього ринку, що вплинуло на зниження ціни реалізації продукції нижче від вартості запасів.

Докладніше читайте в матеріалі: Керівник ДПЗКУ Василь Коваленко: Коштів на рахунках для погашення наступного траншу китайського кредиту вже недостатньо

Як повдіомлялося, наприкінці січня ДПЗКУ змогла вчасно виплатити лише $8,8 млн або 9% або від суми чергового платежу за кредитом Експортно-імпортного банку Китаю, яка складає $96 млн, решту суми виплатило Міністерство фінансів, оскільки кредит залучався під державні гарантії.

Водночас в Мінекономіки повідомили, що китайська сторона відмовилася реструктуризувати вказаний кредит.

За даними Міністерства фінансів, станом на початок 2021 року ДПЗКУ мала заборгованість за залученими під держгарантії запозиченнями на суму 29,7 млрд грн. За оцінками Мінфіну, враховуючи збиткову діяльність ДПЗКУ, є висока ймовірність настання гарантійних випадків за зобов’язаннями вказаної держкомпанії у 2022 році – на 6,3 млрд грн, у 2023 році – на 6 млрд грн, у 2024 році – 5,7 млрд грн.

Нагадаємо, у 2012 році команда Віктора Януковича домовилась з Китаєм про $3 млрд кредиту під державні гарантії для "Державної продовольчо-зернової корпорації" (ДПЗКУ). Половина суми надійшла грошима. $1,5 млрд були надані Україні під 7% річних. Інша половина мала бути товарним кредитом, однак він так і не був реалізований.

Умови кредиту передбачали, що ДПЗКУ протягом 15 років буде продавати ССЕС близько 6 млн тон зерна щорічно із знижкою в $5 на тоні від індексу китайської біржі.

Однак із $1,5 млрд наданого кредиту близько $300 млн було вкрадено менеджерами ДПЗКУ, яких за 10 років змінилось півтора десятки. Державна корпорація інвестувала всього близько $40 млн. А $1,05 млрд 5 років пролежали в "Укрексімбанку" на депозиті.

ССЕС замість 60 млн тон зерна, передбачених контрактом, за 10 років купила всього 6 млн тон. В підсумку, Україна має віддати Китаю близько $3 млрд тіла і відсотків за кредит, яким майже не користувалась. $1,3 млрд вже виплачено, з яких тіло кредиту складає $0,6 млрд. Ще $0,9 млрд "тіла" треба виплатити протягом наступних 5 років плюс відсотки.