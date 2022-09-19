Банки почали відновлювати роботу на звільнених територіях Харківщини

Державні "Ощадбанк" та "Приватбанк" анонсували відновлення роботи у деокупованих населених пунктах Харківської області.

Як повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, вже 20 вересня плануються перші організовані поїздки мешканців Куп'янська до найближчих філій "Ощадбанку" у Чугуєві та Харкові.

"Найближчим часом планується відновити роботу низки відділень. Зокрема, у м. Балаклія: орієнтовний час відкриття – 19-20 вересня. Це повноцінне велике відділення, яке дозволить обслуговувати не лише мешканців міста, а й найближчих сіл. А також у смт Шевченкове – до кінця вересня", – зазначається у повідомленні.

Крім того, вже відновлено роботу банкоматів у смт Золочів та м. Дергачі. Ще кілька банкоматів мають відновитися цього місяця у смт Червоний Донець, смт Андріївка та м. Балаклія.

Крім того, у м. Дергачі, де відділення і банкомати ще не працюють, "Ощадбанк" запускає послугу "Готівка на касі". Нею можна буде скористатися в торгово-сервісних підприємствах.

Своєю чергою "Приватбанк" з 25 вересня відкриє відділення у Дергачах, а у жовтні – в інших деокупованих містах. Водночас вже працюють 4 банкомати "Приватбанку" у Дергачах та Золочеві, у процесі відновлення ще 17 банкоматів в інших містах.