394 0
Кабмін схвалив план розвитку "Енергоатома" до 2026 року
Новини БізнесЦензор Енергетика
Кабінет міністрів схвалив план стратегічного розвитку та інвестиційну програму НАЕК "Енергоатом" на 2022-2026 роки.
Відповідні рішення закріплені розпорядженнями №805-806 від 12 серпня, які опубліковані на урядовому порталі лише зараз, звертає увагу Інтерфакс-Україна.
Водночас тексти плану розвитку та інвестпрограми не оприлюднено.
Як повідомлялося, на початку серпня Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про особливості утворення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...