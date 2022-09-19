Україна відмовилася від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna, – МОЗ
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Україна відмовилася від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna, а також дозволила проводити другу бустерну вакцинацію усім категоріям населення.
Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Інтерфакс-Україна.
"В Україні зараз доступні три вакцини: CoronaVac, Janssen і Comirnaty від Pfizer. Ми відмовилися від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna за механізмом COVAX", – сказав він.
За словами Кузіна, наразі у країні є близько 5 млн вакцини CoronaVac, а також близько 30 тис. доз однодозової вакцини Janssen.
Як підкреслив він, останні кілька тижнів спостерігалася нестача вакцини від виробника Pfizer. Це було пов’язано з проблемами логістики. Остання партія цієї вакцини була отримана у липні – 500 тис. доз, проте минулого тижня постачання відновилося. Отримано ще 400 тис. цієї вакцини. До кінця тижня їх буде доставлено до регіонів.
Загалом у межах механізму COVAX очікується 1,8 млн доз вакцини Pfizer.
Кузін також зазначив, що Україна отримує вакцини лише у межах міжнародного механізму COVAX, тобто безоплатно. Контракти на її закупівлю від виробника коштом державного бюджету для економії було розірвано з початком повномасштабного вторгнення в країну РФ.
Він також повідомив, що МОЗ дозволило проведення другої бустерної вакцинації населення.
Будь ласка, зачекайте...
Жовтомордий фуфломіцин, після якого люди хворіють та помирають також, як без вакцини, продовжать колоти тим, хто достатньо наляканий, але не достатньо освідчений.
В нашій поліклініці усих лікарів вакцинували КоронаВаком.
Родичі - більшість теж. Ніхто не помер.
Щодо права вибору
Як бути тим Українцям що вакцинувалися AstraZeneca та Moderna і хочуть отримати бустерну того ж виробника?
Вони усі різні.
У Києві бустер роблять Пфайзером і Джонсон. Це якщо вони є.
Щодо права вибору, яке закріплене Конституцією?
тим більше що дані вакцини безкоштовні
Люди Вам не скот, який можна колоти чи вам заменеться спочатку одни потім другим, третім...
Інше діло, якщо виробник КоронаВак вказав, що дана вакцина як бустерна не може використовуватись.
Якщо ж ми говоримо на особистий досвід, то у мене всі, хто боявся американських вакцин, після маодзедунської перехворіли у тяжкій формі.
Совки такі совки...
PS якщо був би вибір у час вакцинування, напевно би вибрав Пфайзера.
З усього списку у Короновака сама низька ефективніть і відсутні клінічні випробування. Ниже тільки у Супутника.
Є рішення ЄС та окремих країн, не рекомендувати Короновак для вакцінації населення.
Короновак розповсюджений у слаборозвинутих країнах з високим рівнем корупції.
І абсолютно зрозуміло, що це обумовлено специфікою "підкорення" нових ринків Китаєм - хабарі та покупка влади цих країн.
Тому сперичатися на цю тему абсолютно безсенсово.
Має сенс говорити хіба що про те, що лобіювання Короновака в Україні свідчить саме про те, що ЗЕлені ***** отримали за це щось від Китаю.
Фіг поймеш, що краще - довше, чи сильніше.
Зараз 7- 8 млрд, літаки ширяють, але віспи і тифу не має. Чого б це ??
Загалом же, віспа пропала тільки після відмови від... щеплень на віспу.
Несподівано ж правда?
Наприклад, у своій книзі «Отруєна голка. Приховані факти про щеплення» доктор Елеонора Макбін (Eleanor McBean. THE POISONED NEEDLE. Suppressed Facts About Vaccination. 1957) наводить деякі статистичні дані щодо захворюваності на віспу в тому числі факти прямоі кореляціі кількості захворівших в залежності від кількості щеплених.
і згідно наведених даних, смертність від віспи щоразу збільшувалася, щойно збільшувалася кількість щеплених.
Натомість, смертність від натуральної віспи почала знижуватися тільки з початком протидії примусовій вакцинації та зі зростанням кількості відмов від вакцинації.
Ця книга The Poisoned Needle Paperback - Eleanora McBean - широко відома, для тих, хто цікавиться цим питанням. В самому тільки гуглі - 1270000 посилань.
Що ж до нашоі поточноі ситуаціі, то, наприклад, та ж таки асоціація ізраільських лікарів визнала, що та ж таки вакцинація від кові6у - абсолютно недоречна, як і загалом від респіраторних захворювань. і Що природній імунітет людини, та правильний спосіб життя працюють в цьому випадку набагато ліпше, надійніше. Світ взагалі вже з "короною" попрощався, за великим рахунком. Бо за зва роки всі вже перехворіли, деякі по кілька разів, набули природнього імунітету.
А та ж таки віспа мавп - вона взагалі передаэться при обміну рідинами між людьми і найбільшого поширення отимала хіба що серед чоловіків-гомосексуалістів, котрі не надто переймалися безпекою своіх контактів, скажімо так.
Оба-на ... повіяло гомофобією ... Таке розказували, коли ВІЛ почався.
Щодо гігієни - усе вірно, але щеплення практикують від багатьох захворювань. Віспа і тиф це тільки приклад.
Нас тут вже переконували, особливо сильно під вибори 2019 року, що ми э"русофоби", і що то "кривава киівська хунта Пастора й Пороха" вчинила "бурятовбивчу війну", і що треба шукати "мир в очах ху"ла" - і багато людей в це повірили, та проголосували за рашиста-клована - бо ж були толерантні і не хотіли бути "ксенофобами"-"русофобами"-"укрофашистами"-"нациками"..
- і що? - не минуло й трьох років, як реальність прийшла до них в повний зріст - і почала вбивати.
Продовжуйте далі, в тому ж дусі - маэте свій "інтерес" з цього, отримаэте "гідну плату".
Я мав на увазі, що поширення відбувається у багатьох випадках, а не тільки той, що Ви навели.
Оскільки Ви навели тільки один вид поширення, то виникає підозра у гомофобії.
І все ... Причина одна.
взагалі-то, порушенням прав людини і Конституціі Украіни э нав`яzування вам будь-яких сумнівних медичних процедур і будь-яких "субстанцій", котрі хочуть ввести в ваше тіло.
і що заборона відвідувати вам роботу або навчання, під приводом того, що ви не ввели в себе якусь сумнівну "жижу" - э абсолютно злочинною, і що за таких умов введення вами ціэі "субстанціі" аж ніяк ні "добровільним", але э - злочинним примусом та насильницьким медичним експериментом над вами. Хоч ви б при тому підписали хай навіть 100 папірців, що робите це "добровільно".
Це примус.
Нагадаю, в Нюрнберзі, в підсумку, деяких особ, за звинуваченнями у примусових медичних експериментах над людьми - повісили. імена цих осіб, гадаю, не треба нагадувати.
А в Украіні Верховна Рада вже прийняла у другому читанні злочинний, антинародний та антиконституційний законопроект 4142, який порушую низку Законів та Конституцію Украіни і
є грубим порушенням наших конституційних прав та свобод та має ознаки узурпації влади, і згідно якого "зекоМанда" мародерів хоче:
обов'язкова вакцинація, вакцинація дітей без згоди батьків, відсторонення невакцинованих від роботи та навчання, посягання на приватну власність, порушення права на медичну таємницю, узаконення чинних неконституційних постанов уряду та будь-яких нових постанов та рішень влади щодо обмежень прав і свобод громадян.
Тобто, хлопці і дівчата - впевнено крокують дорогою Ким-Чен-Ина, Путіна, і, загалом, схоже на те, що ім таки не "дають спокою","лаври" тих хлопців, котрих більше 70 років тому повісили за підсумками одного судового процесу в Нюрнберзі.
Бо ж влада - така п`янка і з нею так неохота розставатися? і так хочеться зробити іі для себе абсолютною? Правда ж? А ще ж хочеться заробити (на відкатах від фарм-компаній). Бо ж "доз" наштампували багато, а строк вже збігаэ, а утилізувати - дорого? Та й люди скаржаться - надто вже "побочэк" багато? А компанія- вона ж все одно отримаэ відшкодування - гроші вже розподілили - треба й "відробляти"? Та й просто - ти ж ненавидиш Украіну, правда ж? і людей взагалі?
А тепер вже спостерігаэмо "виставу". Що ось, мовляв, дивіться, э "китайська бурда", і іі багато, а э "класний американський "препарат" - і "його мало". То довірливі, як ті леменги - вони ломануться, так - за "кращим шмурдяком". Щоб ім його "хватило" - бо ж хто захоче колотися незрозумілою китайською "бурдою"? Хай навіть вони були б з одніэі "бочки"?