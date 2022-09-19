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Україна відмовилася від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna, – МОЗ

Новини БізнесЦензор Влада

вакцина,шприц

Україна відмовилася від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna, а також дозволила проводити другу бустерну вакцинацію усім категоріям населення.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Інтерфакс-Україна.

"В Україні зараз доступні три вакцини: CoronaVac, Janssen і Comirnaty від Pfizer. Ми відмовилися від постачання вакцин AstraZeneca та Moderna за механізмом COVAX", – сказав він.

За словами Кузіна, наразі у країні є близько 5 млн вакцини CoronaVac, а також близько 30 тис. доз однодозової вакцини Janssen.

Як підкреслив він, останні кілька тижнів спостерігалася нестача вакцини від виробника Pfizer. Це було пов’язано з проблемами логістики. Остання партія цієї вакцини була отримана у липні – 500 тис. доз, проте минулого тижня постачання відновилося. Отримано ще 400 тис. цієї вакцини. До кінця тижня їх буде доставлено до регіонів.

Загалом у межах механізму COVAX очікується 1,8 млн доз вакцини Pfizer.

Кузін також зазначив, що Україна отримує вакцини лише у межах міжнародного механізму COVAX, тобто безоплатно. Контракти на її закупівлю від виробника коштом державного бюджету для економії було розірвано з початком повномасштабного вторгнення в країну РФ.

Він також повідомив, що МОЗ дозволило проведення другої бустерної вакцинації населення.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+9
Є офіційні дані щодо ефективності існуючих вакцин.
З усього списку у Короновака сама низька ефективніть і відсутні клінічні випробування. Ниже тільки у Супутника.

Є рішення ЄС та окремих країн, не рекомендувати Короновак для вакцінації населення.

Короновак розповсюджений у слаборозвинутих країнах з високим рівнем корупції.
І абсолютно зрозуміло, що це обумовлено специфікою "підкорення" нових ринків Китаєм - хабарі та покупка влади цих країн.

Тому сперичатися на цю тему абсолютно безсенсово.
Має сенс говорити хіба що про те, що лобіювання Короновака в Україні свідчить саме про те, що ЗЕлені ***** отримали за це щось від Китаю.
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19.09.2022 21:41
+3
Тобто китайське лоббі працює.
Жовтомордий фуфломіцин, після якого люди хворіють та помирають також, як без вакцини, продовжать колоти тим, хто достатньо наляканий, але не достатньо освідчений.
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19.09.2022 17:10
+3
Боялися американської вакцини, тому кололися китайською ... Мені одному здається такий підхід дивним ??
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19.09.2022 21:28
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Тобто китайське лоббі працює.
Жовтомордий фуфломіцин, після якого люди хворіють та помирають також, як без вакцини, продовжать колоти тим, хто достатньо наляканий, але не достатньо освідчений.
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19.09.2022 17:10 Відповісти
Є статистика смертності по Україні ??
В нашій поліклініці усих лікарів вакцинували КоронаВаком.
Родичі - більшість теж. Ніхто не помер.
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19.09.2022 18:41 Відповісти
А таке рішення МОЗУ не порушення основного закону України - Конституції?

Щодо права вибору

Як бути тим Українцям що вакцинувалися AstraZeneca та Moderna і хочуть отримати бустерну того ж виробника?
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19.09.2022 18:50 Відповісти
КоронаВак бустер взагалі не роблять, наче. Може і у цих також. Питайте у лікаря.
Вони усі різні.
У Києві бустер роблять Пфайзером і Джонсон. Це якщо вони є.
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19.09.2022 19:08 Відповісти
Вам повторити?

Щодо права вибору, яке закріплене Конституцією?
тим більше що дані вакцини безкоштовні

Люди Вам не скот, який можна колоти чи вам заменеться спочатку одни потім другим, третім...
Інше діло, якщо виробник КоронаВак вказав, що дана вакцина як бустерна не може використовуватись.
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19.09.2022 19:28 Відповісти
Це більше говорить про кваліфікацію ваших лікарів.

Якщо ж ми говоримо на особистий досвід, то у мене всі, хто боявся американських вакцин, після маодзедунської перехворіли у тяжкій формі.

Совки такі совки...
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19.09.2022 20:32 Відповісти
Вакцинувався китайскою вакциною, бо тоді була тільки вона та індійська. Не хворів ні в легкій ні в тяжкій формах. Це мій особистий досвід. Жінка вакцинувалась пізніше Пфайзером. Нещодавно перехворіла омікроном у легкій формі.

PS якщо був би вибір у час вакцинування, напевно би вибрав Пфайзера.
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19.09.2022 21:15 Відповісти
Боялися американської вакцини, тому кололися китайською ... Мені одному здається такий підхід дивним ??
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19.09.2022 21:28 Відповісти
Нащо відмовлятися від модерни, яка подібна до файзеру, але натомість хом'ячити китайські чудеса?
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19.09.2022 18:25 Відповісти
У США наче вже заявили про закінчення пандемії.
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19.09.2022 18:43 Відповісти
Мабуть тому, що там кололи Модерну, а не китайський компот.
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19.09.2022 20:33 Відповісти
Про "китайський компот" написав Вам вище.
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19.09.2022 21:30 Відповісти
Є офіційні дані щодо ефективності існуючих вакцин.
З усього списку у Короновака сама низька ефективніть і відсутні клінічні випробування. Ниже тільки у Супутника.

Є рішення ЄС та окремих країн, не рекомендувати Короновак для вакцінації населення.

Короновак розповсюджений у слаборозвинутих країнах з високим рівнем корупції.
І абсолютно зрозуміло, що це обумовлено специфікою "підкорення" нових ринків Китаєм - хабарі та покупка влади цих країн.

Тому сперичатися на цю тему абсолютно безсенсово.
Має сенс говорити хіба що про те, що лобіювання Короновака в Україні свідчить саме про те, що ЗЕлені ***** отримали за це щось від Китаю.
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19.09.2022 21:41 Відповісти
Усі зразки вакцин різні. КоронаВак з*явився раніше. Щодо ефективності - є різні підходи.
Фіг поймеш, що краще - довше, чи сильніше.
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20.09.2022 18:40 Відповісти
А Пфа... тобто баба-Яга проти. Сотнімільярдні прибутки розбещують, і хтось таки вимагає "продовження бенкету".
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19.09.2022 20:38 Відповісти
Пандемии никогда не закончатся,ибо это новая стратегия глобалистов-пугать все новыми вирусами,для принуждения к покорности и вакцинации.Новая пугалка с обезьяней оспой тому подтверждение.
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19.09.2022 21:13 Відповісти
У середні і ранні віки такої глобалізації не було і то, люде сотнями мільйонів вимерали від віспи і тифу.

Зараз 7- 8 млрд, літаки ширяють, але віспи і тифу не має. Чого б це ??
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19.09.2022 21:33 Відповісти
Чули про гігіэну? Чисту воду? Більш повноцінне харчування? Ми приймаэмо душ хіба не щодня, а дехто - кілька разів на день, носимо чистий одяг, і під ногами в нас не тече стічна канава з фекаліями, а на вас немаэ вошей і бліх, котрі переносять заразу, і по вам, коли ви спите, не повзають щурі. Тепер - ясно чому? і руки ми миэмо за день по кількадесят раз.
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19.09.2022 21:55 Відповісти
Вірус, наприклад, натуральної віспи (подолана в 70-х завдяки глобальним щепленням) проникає в організм переважно через дихальні шляхи, харчування, душ і паразити тут не впливають
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20.09.2022 01:33 Відповісти
Захворюваність в тому числі й на віспу почала знижуватися в першу чергу через покращення санітарних умов та підвищенню загальноі культури гігіэни та харчування.
Загалом же, віспа пропала тільки після відмови від... щеплень на віспу.
Несподівано ж правда?
Наприклад, у своій книзі «Отруєна голка. Приховані факти про щеплення» доктор Елеонора Макбін (Eleanor McBean. THE POISONED NEEDLE. Suppressed Facts About Vaccination. 1957) наводить деякі статистичні дані щодо захворюваності на віспу в тому числі факти прямоі кореляціі кількості захворівших в залежності від кількості щеплених.
і згідно наведених даних, смертність від віспи щоразу збільшувалася, щойно збільшувалася кількість щеплених.
Натомість, смертність від натуральної віспи почала знижуватися тільки з початком протидії примусовій вакцинації та зі зростанням кількості відмов від вакцинації.

Ця книга The Poisoned Needle Paperback - Eleanora McBean - широко відома, для тих, хто цікавиться цим питанням. В самому тільки гуглі - 1270000 посилань.

Що ж до нашоі поточноі ситуаціі, то, наприклад, та ж таки асоціація ізраільських лікарів визнала, що та ж таки вакцинація від кові6у - абсолютно недоречна, як і загалом від респіраторних захворювань. і Що природній імунітет людини, та правильний спосіб життя працюють в цьому випадку набагато ліпше, надійніше. Світ взагалі вже з "короною" попрощався, за великим рахунком. Бо за зва роки всі вже перехворіли, деякі по кілька разів, набули природнього імунітету.

А та ж таки віспа мавп - вона взагалі передаэться при обміну рідинами між людьми і найбільшого поширення отимала хіба що серед чоловіків-гомосексуалістів, котрі не надто переймалися безпекою своіх контактів, скажімо так.
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20.09.2022 02:40 Відповісти
Дякую за цікаву інформацію. Почала з пошуків відомостей про авторку,, а її навіть у англомовній Вікіпедії немає. Для мене це показник. І рік написання кники (1957) мене бентежить, невже немає свіжіших досліджень. Я з того покоління, що має на плечі одну віспинку, а мій дід мав їх кілька десятків на обличчі, не хотілося б отримувати природний імунітет у його спосіб)
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20.09.2022 08:36 Відповісти
Ну правда ж цікаво. Книга э, людина э, мільйон посилань на книгу в гуглі э, тисячі посилань на авторку в гуглі э, а в "вікі" - немаэ. Так, напевне то "вигадка"
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20.09.2022 22:40 Відповісти
Не вигадка, а незначна подія. Якщо науковиці немає навіть в англомовній Вікіпедії, то які її здобутки в науці? Маєте із того мільйона нормальне посилання на її біографію - поділіться. Та й із теми натуральної віспи не варто зіскакувати. Поки Дженер не почав коров'ячу прищеплювати, чорна косила людей мільйонами.

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21.09.2022 00:54 Відповісти
А та ж таки віспа мавп - вона взагалі передаэться при обміну рідинами між людьми і найбільшого поширення отимала хіба що серед чоловіків-гомосексуалістів, котрі не надто переймалися безпекою своіх контактів, скажімо так.

Оба-на ... повіяло гомофобією ... Таке розказували, коли ВІЛ почався.

Щодо гігієни - усе вірно, але щеплення практикують від багатьох захворювань. Віспа і тиф це тільки приклад.
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20.09.2022 18:16 Відповісти
Думаэте, що якщо щось, незручне вам, обізвати "фобіэю" - реальність від того поміняэться?

Нас тут вже переконували, особливо сильно під вибори 2019 року, що ми э"русофоби", і що то "кривава киівська хунта Пастора й Пороха" вчинила "бурятовбивчу війну", і що треба шукати "мир в очах ху"ла" - і багато людей в це повірили, та проголосували за рашиста-клована - бо ж були толерантні і не хотіли бути "ксенофобами"-"русофобами"-"укрофашистами"-"нациками"..
- і що? - не минуло й трьох років, як реальність прийшла до них в повний зріст - і почала вбивати.
Продовжуйте далі, в тому ж дусі - маэте свій "інтерес" з цього, отримаэте "гідну плату".
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20.09.2022 22:56 Відповісти
Перевели стрілки ...

Я мав на увазі, що поширення відбувається у багатьох випадках, а не тільки той, що Ви навели.

Оскільки Ви навели тільки один вид поширення, то виникає підозра у гомофобії.

І все ... Причина одна.
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21.09.2022 12:45 Відповісти
Мабуть очікують Пфайзер.
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19.09.2022 21:29 Відповісти
Загалом же цікаво, як боти, відробляючи, створюють "масовку" уявно "сперечаючись" про те, що хтось мовляв "порушив іх права", бо не даэ ім "штрикнутися" AstraZeneca чи Moderna, а натомість завіз ім "галімий "Файзер" з КоноВаком. Забалакуючи тему і те, що,
взагалі-то, порушенням прав людини і Конституціі Украіни э нав`яzування вам будь-яких сумнівних медичних процедур і будь-яких "субстанцій", котрі хочуть ввести в ваше тіло.
і що заборона відвідувати вам роботу або навчання, під приводом того, що ви не ввели в себе якусь сумнівну "жижу" - э абсолютно злочинною, і що за таких умов введення вами ціэі "субстанціі" аж ніяк ні "добровільним", але э - злочинним примусом та насильницьким медичним експериментом над вами. Хоч ви б при тому підписали хай навіть 100 папірців, що робите це "добровільно".
Це примус.

Нагадаю, в Нюрнберзі, в підсумку, деяких особ, за звинуваченнями у примусових медичних експериментах над людьми - повісили. імена цих осіб, гадаю, не треба нагадувати.

А в Украіні Верховна Рада вже прийняла у другому читанні злочинний, антинародний та антиконституційний законопроект 4142, який порушую низку Законів та Конституцію Украіни і

є грубим порушенням наших конституційних прав та свобод та має ознаки узурпації влади, і згідно якого "зекоМанда" мародерів хоче:

обов'язкова вакцинація, вакцинація дітей без згоди батьків, відсторонення невакцинованих від роботи та навчання, посягання на приватну власність, порушення права на медичну таємницю, узаконення чинних неконституційних постанов уряду та будь-яких нових постанов та рішень влади щодо обмежень прав і свобод громадян.

Тобто, хлопці і дівчата - впевнено крокують дорогою Ким-Чен-Ина, Путіна, і, загалом, схоже на те, що ім таки не "дають спокою","лаври" тих хлопців, котрих більше 70 років тому повісили за підсумками одного судового процесу в Нюрнберзі.

Бо ж влада - така п`янка і з нею так неохота розставатися? і так хочеться зробити іі для себе абсолютною? Правда ж? А ще ж хочеться заробити (на відкатах від фарм-компаній). Бо ж "доз" наштампували багато, а строк вже збігаэ, а утилізувати - дорого? Та й люди скаржаться - надто вже "побочэк" багато? А компанія- вона ж все одно отримаэ відшкодування - гроші вже розподілили - треба й "відробляти"? Та й просто - ти ж ненавидиш Украіну, правда ж? і людей взагалі?

А тепер вже спостерігаэмо "виставу". Що ось, мовляв, дивіться, э "китайська бурда", і іі багато, а э "класний американський "препарат" - і "його мало". То довірливі, як ті леменги - вони ломануться, так - за "кращим шмурдяком". Щоб ім його "хватило" - бо ж хто захоче колотися незрозумілою китайською "бурдою"? Хай навіть вони були б з одніэі "бочки"?
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20.09.2022 03:27 Відповісти
кто за сезонное ОРЗ/ОРВИ - того в спам))) остальным на уколы
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20.09.2022 09:47 Відповісти
і куди оце коронавірус раптово пропав?
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21.09.2022 18:54 Відповісти
 
 