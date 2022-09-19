Видатки держбюджету на виплати військовослужбовцям сягнули 88 мільярдів на місяць

Витрати державного бюджету на грошове утримання військовослужбовців у серпні зросли до 87,8 млрд грн, що на 41,6% більше, ніж у липні (62 млрд грн).

Про це свідчать дані Міністерства фінансів про видатки держбюджету, звертає увагу Інтерфакс-Україна.

У загальній структурі грошових витрат частка витрат на утримання військовослужбовців зросла до 41,3% порівняно з 35,4% у липні, тоді як усі касові видатки державного бюджету в серпні зросли до 212,7 млрд грн із 174,9 млрд грн у липні.

Загалом, з початку повного вторгнення в Росію, на виплату грошового утримання військовослужбовців спрямовано 375,6 млрд грн, що складає 31,3% усіх витрат загального фонду державного бюджету (1,2 трильйона гривень).

Крім того, з кінця лютого на придбання військової техніки, зброї, боєприпасів, оборонних продуктів, персонального захисного обладнання було витрачено 149,7 млрд грн або 12,5% усіх видатків, у тому числі 14,6 млрд грн – у серпні.

Як повідомлялося, загалом витрати загального фонду державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями у серпні склали 112,4 млрд грн або 52,8% витрат, а з початку війни – 499 млрд грн або 41,6%.

Крім того, витрати на соціальне забезпечення з початку повномасштабної війни склали 21,7% усіх витрат або 257,4 млрд грн (у серпні – 43,2 млрд грн), у тому числі 111,3 млрд грн становили трансферти з держбюджету для Пенсійного фонду України.