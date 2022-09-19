Росія готується до посилення санкцій через війну в Україні, – ЗМІ

Російський уряд очікує посилення санкційного тиску з боку країн Заходу.

Сценарії нових санкцій обговорювалися на стратегічній сесії під керівництвом прем'єра Міхаіла Мішустіна 30 серпня, пише російське видання "Вєдомості" з посиланням на матеріали засідання.

Представник Мінекономрозвитку РФ підтвердив, що на сесії "обговорювалися як ризики, що вже існують, так і ті, що ще не реалізувалися, пов'язані з санкціями, у тому числі згадані у запиті".

За словами ще одного джерела видання, російська влада оцінює ризики, щоб мінімізувати ефект можливих санкцій.

Загалом у матеріалах до наради вказано п'ять основних напрямів для можливих санкцій:

обмеження міжнародної мобільності росіян (мається на увазі не лише туризм, а й труднощі для бізнесу, науки та освіти, гуманітарних обмінів, уточнило одне із близьких до Кабміну РФ джерел);

розширення переліку "недружніх" країн (у випадку запровадження санкцій проти Росії азійськими країнами, а також членами Євразійського економічного союзу);

посилення вторинних санкцій (внаслідок чого постраждають компанії, які продовжують працювати з Росією);

розширення списку підсанкційних компаній та заборонених до постачання в Росію товарів і технологій;

додаткові обмеження на експорт енергоносіїв (за оцінкою російського уряду, це може знизити доходи бюджету і вплинути на російське виробництво за ширшим переліком галузей, пояснив федеральний чиновник).

Значне посилення санкцій може початися в першому кварталі року, коли стануть зрозумілими наслідки нафтового ембарго та підсумки опалювального сезону в Європі, вважає директор аналітичного департаменту ІК "Регіон" Валерій Вайсберг.